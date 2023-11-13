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  4. İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı! Ayağından kelepçelendiği fotoğrafı paylaştı

İmam Mustafa Efe, Mekke'de gözaltına alındığını açıkladı! Ayağından kelepçelendiği fotoğrafı paylaştı

13.11.2023 22:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Mekke'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Efe'nin ayağından kelepçelendiği görüldü.

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Umre ziyareti için gittiği Mekke'de zor anlar yaşadı.

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AYAKLARINDAN KELEPÇELENDİ

İmam Mustafa Efe, Mekke'de Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için gözaltına alındığını söyledi.

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Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan kısa bir video yayınlayan Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız." ifadelerini kullandı. Efe daha sonrasında ayakları kelepçelenmiş haldeki fotoğrafını da paylaştı.

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