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İmam nikahlı çiftten şeytani plan! Her şey bu ifadeden sonra başlamış: Bir Ordulu var...

18.05.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 66 yaşındaki inşaat bekçisi Adem Tan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yeni detaylar ortaya çıktı. Tan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak imam nikahlı çift tutuklandı. Tan'ın arkadaşının eşine ‘Bir Ordulu var, sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum’ diyerek tacizde bulunduğu, bu olaydan sonra imam nikahlı çiftin öldürme planı yaptığı ortaya çıktı.

İmam nikahlı çiftten şeytani plan! Her şey bu ifadeden sonra başlamış: Bir Ordulu var...

İzmir Çeşme'de 66 yaşındaki inşaat bekçisi Adem Tan'ın başına keserle vurularak öldürüldükten sonra cesedinin battaniyeye sarılarak yakılmasıyla ilgili tutuklanan imam nikahlı çiftin ifadeleri ortaya çıktı. Tan'ın Necla T.'ye "Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum" diyerek tacizde bulunması sonrasında imam nikahlı çiftin cinayet planı yaptığı ortaya çıktı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Çeşme ilçesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Adem Tan, 12 Mayıs sabah saatlerinde, kısa bir süre sonra döneceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tan'ın eve geri dönmemesi üzerine yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tan'ın bulunması için çalışma başlatan polis, Adem Tan'ın ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini nikah birlikte yaşadığ Necla T. ile husumetli olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Mamur Baba bölgesinde bir çadırda kaldığı öğrenilen Ümit G. ile Necla T.'yi gözaltına aldı. Ümit G. ve Necla T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinayeti itiraf eden imam nikahlı çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BİR ORDULU VAR SANA AŞIK"

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Adem Tan'ın evlerine gidip geldiği, ailecek görüştükleri arkadaşı Ümit G.'nin imam nikahlı eşi Necla T.'ye "Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum" diyerek üstü kapalı şekilde teklifte bulunduğu anlaşıldı. Ümit G. arkadaşı Adem Tan'ı yemeğe davet etmek isteyince Necla T. bunu istemedi. Ordulu olan Adem Tan'ın kendisine asıldığını ve bu nedenle evine gelmesini istemediğini söyleyen Necla T. bunu imam nikahlı eşine anlatınca çift şeytani bir plan yaptı.

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Öldürülen Adem Tan

CESEDİ BATTANİYEYE SARIP YAKTILAR

Çift Adem Tan'ı evlerine yemeğe davet etti. Yemek sırasında Adem Tan ile Ümit G. arasında asılma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Tan ile Ümit G. yumruklaştı. Arbede esnasında Necla T., Tan'ın başına keserle vurdu. Tan kanlar içerisinde yerde kaldı. Necla T. panikle yakındaki barakaya kaçtı. Ümit G. de kanlar içerisinde yerde yatan Tan'ı öldürdü. Ümit G. ile Necla T.'nin Tan'ın cesedini battaniyeye sararak yaktı. Çift yanmış cesedi daha sonra ormanlık alana hayvanların yemesi için bıraktı. Soruşturmayı hızlandıran Çeşme polisi cesedi hayvanlar yemeden bularak cinayeti aydınlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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