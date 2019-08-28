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İMAMOĞLU: 24 SAAT ULAŞIMI İSTANBUL'DA BAŞLATACAĞIZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

  Metro İstanbul 24.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)
Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4'ü kadın 66 tren sürücüsünün brövelerini düzenlenen törenle verdi.
Törende konuşan İmamoğlu, “Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra, 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim" dedi.

Görüntü Dökümü:
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İmamoğlu açıklama

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