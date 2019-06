İmamoğlu Beylikdüzü'nde halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, "Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın. Artık partizanlık bitti, artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var." dedi.

İmamoğlu, Seyrantepe'deki CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldıktan sonra konvoy eşliğinde Beylikdüzü'ne geçti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden halka hitaben konuşma yapan İmamoğlu, sözlerine "Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Yıkın bütün ön yargıları, yıkın. Zihninizdeki bütün ön yargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik." diyerek başladı.

İmamoğlu, inançlara saygı için, Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi hatırlatmak için geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, bu şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden, yok Alevi'si, Sünni'si, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si, herkesi kucaklaşacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi, adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Maneviyatını bilen, maneviyatına, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan ama yanı sıra her yerde 'Tam bağımsız Türkiye' diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız."