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İmamoğlu: Bu şehrin damarlarına enjekte edilen partizanlık zehrini söküp atacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de düzenlenen mitinge katıldı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de düzenlenen mitinge katıldı. Çeliktepe Mahallesi'nde düzenlenen mitingde İmamoğlu'na İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bir de kadınlar alanlarda daha fazla, bir de o beni mutlu ediyor. Bir de çocukları görmek, beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Bir de çok gencimiz var. Gençlerimiz de bu seçimin öneminin farkında. Bugün 18 yaşında olan bir gencimiz, aslında 23 yaşına kadar hayatını etkileyecek ve hayatına yön verecek belediye başkanını seçiyor. Bu gençler, hayatları için umut istiyor. Hayallerini gerçekleştirecek, dünya kenti bir İstanbul istiyor. Ben, bu şehrin çocuklarını eşitlemeye geldim. Bunları yaparsam ben iyi bir belediye başkanı olacağım. Aynı şekilde, bu şehrin gençleri ve kadınları, Kağıthane'de, bu kentte mutlu, güvende, huzurlu ve aynı zamanda hayata katılan bir yaşam istiyorlar. Bunu var ettiğimiz zaman biz başarılı belediye başkanları olacağız. Bizim odağımızda insan ve insana hizmet olacak." dedi.

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bana bir çocuk, "Sen, çocukların partisindensin" dedi. Çocukların partisi. Müthiş bir şey. Sevgiyle kurulan bağlar, kuvvetli bağlardır. Biz, sevgimizde sınır tanımıyoruz. Bu şehrin çocukları, hepimizin çocukları. 'Şu parti, bu parti' dedim mi ben hiç? Demedim. Ben, İstanbul'da yaşayan herkesin oyunu istiyorum' dedim. İstanbul İttifakı, öylesine söylenmiş bir söz değil. Herkesi kucaklamak istiyorum. Bu şehre, barış, huzur getireceğiz. Bu şehrin damarlarına enjekte edilen partizanlık zehrini söküp atacağız."

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