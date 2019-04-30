İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan on binlerce insanın ekmeğini, bu ülkeyi ve şehri yönetenlerin vermediğini belirterek, "Bu şehre hizmet eden insanların ekmeğini, bu millet veriyor. Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşların karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi ve alın terinizi son damlasına kadar harcayın. Ancak öyle helalliğini alırsınız." dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen etkinlikle İBB çalışanlarının "1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Burada konuşan İmamoğlu, 1 Mayıs'ın, dünyada işçinin, emekçinin bayramı olarak kutlandığını söyledi.

1 Mayıs'ta emeğin kutsallığının konuşulduğunu ve hakça paylaşmanın mutlak olması ile insanların huzuru için bunun şart olduğunun anlatıldığını dile getiren İmamoğlu, ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

İmamoğlu, hayatı boyunca istihdam sağladığını ama aynı zamanda emekçinin neler yaşadığını da bilen birisi olduğunu vurgulayarak, "Emek veren, alın teri döken insanların hep yanlarında oldum. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra da çalışanlarımla hep şunu paylaştım, emeğinizi size ekmeğinizi veren kurumunuza verin. Kendinizi kurumunuza adayın. Böyle yaptığınız sürece, gerçekten aldığınız maaşın karşılığını vermiş olursunuz. Onun için her yerde söylerim. Bizimle çalışmak, benim şahsıma hizmet etmek değildir." diye konuştu.