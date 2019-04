İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı

İBB'de çalışan her bir ferdin, kendisini milletine adaması ve kendi emeğini bu şehre harcaması gerektiğini salık verdiğini söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Dolayısıyla emeğiyle var olan her arkadaşımın, ben de haklarını arama ve en iyi şekilde alma noktasında her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime söz veriyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Burada çalışan on binlerce insanın ekmeğini bu ülkeyi yönetenler ya da bu şehri yönetenler vermiyor. Bu şehre hizmet eden insanların ekmeğini, bu millet veriyor. Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşların karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi ve alın terinizi son damlasına kadar harcayın. Ancak öyle helalliğini alırsınız."

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde burada yaşamını yitiren İBB çalışanları olduğunu hatırlatan İmamoğlu, onlar başta olmak üzere ahirete göç eden tüm belediye çalışanlarına rahmet diledi.

İmamoğlu, yarın Bakırköy'de gerçekleşecek kutlamalara katılacağını kaydederek, Yunus Emre'ye ait olduğu belirtilen "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözünü hatırlattı.