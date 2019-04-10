İmamoğlu canlı yayında soruları cevapladı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu neyin kararını verecek biliyor musunuz? Benim çocuklarımın, yetmez torunlarımın, yetmez torunlarımın çocuklarının teminatı olacak kararı verecek." dedi.

İmamoğlu, Halk Tv, Cem Tv, Tele 1, KRT Tv ve Yön Radyo ortak yayınına katılarak, soruları cevapladı.

Büyükçekmece'de sahte seçmen iddialarını değerlendiren İmamoğlu, "Bu benim derdim değil, bu kimin derdi biliyor musunuz, Yüksek Seçim Kurulunun. Yüksek Seçim Kurulu alır bakar, hayali midir, değil midir, gerçek midir, onaylar, sisteme girer, gider vatandaş oy kullanır. Benim derdim değil, Sayın Hasan Akgün'ün derdi değil." diye konuştu.

Haklarının gasbedilmek istendiğini savunan İmamoğlu, "Şükürler olsun ki o 10 binlerce demokrasi kahramanı, il başkanımıza, heyetine, üyelerimize, İyi Parti il başkanına, heyetine, katkı sunan diğer siyasi parti temsilcilerine, İstanbul gönüllülerine diyorum ki her biriniz bu süreçteki demokrasi kahramanlarısınız." ifadelerini kullandı.