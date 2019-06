İmamoğlu CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri ile buluştu

"Binali Bey'e teşekkür ederiz her şeyden önce. Seçimden önce ben, 4 gün kala, 5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan, beni ziyaret edip, benim kahvemi içmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmesi, gelip tebrik etmesi. Televizyonlardan değil de gelip tebrik etmeli. Ben olsam öyle yapardım. Ama daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım: Yaptığımız ortak TV yayından sonra, seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim, seçimin harareti düşsün, topluma güzel mesajlar çıksın. Meydanlardan da bunu dile getirdim. Ama olmadı. Dolayısıyla şu an hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bizi makamda, Saraçhane'de ziyaret etmesi, bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun.''

"Yıldırım'ın açıkladığı projeleri arkadaşlarıma inceleyin dedim. Bizden farklı ne var bakın. Gerçekten iyi analiz yapılmış bir şey varsa, inceleyin dedim. Hatta diğerleri gibi yapmam. Böyle bir şeyi uyguladığım zaman da iyi ki böyle bir şey yapmışsınız diye de teşekkür ederim. Sadece Sayın Yıldırım değil, 16 milyon İstanbulludan, her kesimden faydalanacağım. Bütün siyasi partilerden. Pazartesi itibarıyla ittifak partimiz İYİ Parti başta olmak üzere bütün siyasi partileri tek tek ziyaret edeceğim İstanbul'da. Bütünlükçü bir yönetim anlayışını, partiler üstü bir yönetim anlayışını ispat etmek istiyoruz. Türkiye'nin bu anlamda yoğunlaşmış siyasi dilden, partizanlıktan kurtulduğu bir hizmet dönemi yaşasın istiyorum. Tüm titizliğimle bu yol haritasını sürükleyeceğim ve lokomotifi olacağım İstanbul'da. Bu yönüyle Sayın Yıldırım da her zaman arayacağım bir kişidir."

Farklı bir yönetim modeliyle, farklı bir dönemin başlangıcına hep beraber imza atmaları gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorumluluğumuz çok büyük. Farklılık şu; her arkadaşım şunu hissetmeli, çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Her anınız maksimum şeffaf olmalı. Her yönümüzle açık olmalı ve insanlar bizi görebilmeli. Çünkü şahsımıza ait işi yapmıyoruz. Toplumsal bir iş yapıyoruz. Maksimum şeffaflık her konuda, yönetim ve mali süreçler, her konuda müthiş bir sorumluluğa sahibiz. Aynı şekilde katılımcılık, vatandaşı her konuda sürecin içine katmalıyız. Bunu yapacağız ve başaracağız. Bize katkı sunacak muazzam bir insan kitlesine sahibiz. Hem şeffaf hem de toplumu içine katacak bir yönetim olacağız. Bu neyi getirecek, gerçekten ahlaklı, vicdanlı hak hukuk ve adalet kavramını uygun bir yönetimi İstanbul'a kazandırmış olacağız.

Siyasi beklentiler üzerinden bizi, kurumda görev alan ve buradaki belediye başkan arkadaşlarımızı köşeye sıkıştıran kim varsa bu sürecin ruhuna aykırı davranmış olur. Bir belediye başkanı göreve gelir, yakın çevresindeki insanların beklentileri etrafını sarar. Kavgalar ve gürültüler başlar. Ondan sonra, ilk önce kendi çevremiz sizi karalamaya ve kötülemeye başlar. Bunlar klasik reflekslerdir. Ben 5 yıl belediye başkanlığı yaptım, şimdi de Allah'ın izniyle 5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım."

Belediyede "ahbap çavuş" ilişkisi olmayacağının altını çizen İmamoğlu, "Kendi akrabalarım ve kendi ailem benim siyasi manevra alanımda ya da kurumsal Büyükşehir alanının hiçbir yerinde olmayacak. Benim akrabalarım için ben siyaset yapmıyorum. Ben şehrin 16 milyon insanı için siyaset yapıyorum." diye konuştu.