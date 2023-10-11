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İmamoğlu 'çok çirkinleştiler' demişti! Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi: "Ben de rahatsızım"

11.10.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul İl Kongresi'nde adaylardan Cemal Canpolat'ın İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlayan sözleri gündem yaratmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Canpolat'ın konuşmasında kullandığı ifadelerden rahatsız olduğu, "Ben de hoşnut değilim" dediği öğrenildi.

İmamoğlu 'çok çirkinleştiler' demişti! Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi: "Ben de rahatsızım"

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik'ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'ye işe alındığını söylemişti.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDMİŞTİ: "ÇOK ÇİRKİNLEŞTİLER"

Söz konusu suçlamalar hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz” demişti. Canpolat’ın sözlerinin AK Partililer tarafından CHP'yi suçlamak için kullanılmasıyla birlikte parti içinde de tepkiler gelmişti.

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KILIÇDAROĞLU: "BEN DE RAHATSIZIM"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan gazeteci Kürşad Oğuz “CHP’nin İstanbul il kongresinde galip gelen isim Özgür Çelik oldu. Cemal Canpolat’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayıcı konuşması oldukça tepki çekmişti. Kulislerden alınan bilgilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o konuşma için ‘Ben de hoşnut değilim’ dedi.” ifadelerini kullandı.

kk


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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