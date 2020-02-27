İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da gece vapuru uygulaması başlıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk seferin Cuma günü (yareın) yapılacağını açıkladı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Gece vapur seferleri başlıyor...

Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma...”

İstanbul’da, cuma ve cumartesi günleri ile resmi tatil günlerinde düzenlenen gece metrosu seferleri de 30 Ağustos 2019’da başlamıştı.



