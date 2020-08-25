İmamoğlu duyurdu! Sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 25, 2020



