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  4. İmamoğlu duyurdu! Sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı uzatıldı

İmamoğlu duyurdu! Sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İmamoğlu duyurdu! Sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.


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