HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek yıllar önceki o anısını ilk kez anlatmıştı... O dükkanın fotoğrafı ortaya çıktı

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek yıllar önceki o anısını ilk kez anlatmıştı... O dükkanın fotoğrafı ortaya çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.03.2024 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olan mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir anısını anlatmıştı. Yıllar önce Erdoğan'ın lokantalarına gelerek köfte yediğini söyleyen İmamoğlu "Benim lokantamda köfte yedi parasını da almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" demişti. Kamuoyunda merak uyandıran köfteci dükkanının fotoğrafı ortaya çıktı.

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek yıllar önceki o anısını ilk kez anlatmıştı... O dükkanın fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olan mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Mevzular Açık Mikrofon adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yıllar önceki bir anısını ilk kez açıklamıştı.

"BEN ERDOĞAN'I LOKANTASINDA MİSAFİR ETMİŞ BİR İNSANIM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Erdoğan'ı ilk belediye başkanı olduğu öndemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir insanım. 23-24 yaşındaydım. Benim lokantamda köfte yedi parasını da almadım ondan. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." demişti.

GDFGHDH

O LOKANTANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyunda merak uyandıran köfteci dükkanının fotoğrafı da ortaya çıktı. İmamoğlu'nun gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, söz konusu dükkanın fotoğrafının da olduğu görüldü.

2

1

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!
Kıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdüKıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem!Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan köfte lokanta
En Çok Okunan Haberler
Ekmek ve simit fiyatları için yeni karar

Ekmek ve simit fiyatları için yeni karar

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Sacha Boey'un Almanya macerası kısa sürüyor!

Sacha Boey'un Almanya macerası kısa sürüyor!

Son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

Son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı! Yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen kararı! Yürürlükten kaldırıldı

Kıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.