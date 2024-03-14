İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek yıllar önceki o anısını ilk kez anlatmıştı... O dükkanın fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olan mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı Mevzular Açık Mikrofon adlı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yıllar önceki bir anısını ilk kez açıklamıştı.

"BEN ERDOĞAN'I LOKANTASINDA MİSAFİR ETMİŞ BİR İNSANIM"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Erdoğan'ı ilk belediye başkanı olduğu öndemde, ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir insanım. 23-24 yaşındaydım. Benim lokantamda köfte yedi parasını da almadım ondan. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." demişti.

O LOKANTANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyunda merak uyandıran köfteci dükkanının fotoğrafı da ortaya çıktı. İmamoğlu'nun gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, söz konusu dükkanın fotoğrafının da olduğu görüldü.









