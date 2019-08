İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ile bir araya geldi

"Ondan sonra inanın bu coğrafyadaki bütün sorunları aşarız. Çok yakın bir zaman diliminde aşarız. Ben buna inanıyorum. Yürekten inanıyorum. O bakımdan ben İstanbul'daki 16 milyon insandan size selam getirdim. O güzel şehrimizin bu ülkenin her yerinden her inançtan her etkin kökenden insanın birleşip buluştuğu İstanbul'dan size selam getirdim. Umut ediyorum bu sıkıntılı günleri aşarız. Umut ederim bu hukuksuzluğa son verirler. Bir an önce bu yanlıştan dönerler. Çünkü bu sürecin ne kendilerine ne iktidarlarına ne de bu ülkeye zerre kadar faydası yoktur. Milletimize yok. O bakımdan diliyor ve umut ediyorum biran önce bu yanlıştan dönsünler. Yani size yapılan haksızlık ülkenin demokrasisine yapılmıştır. Altını böyle çizmek istiyorum. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın da yer aldığı görüşmede, HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, İmamoğlu'na Dört Ayaklı Minare tablosu, İmamoğlu Yılmaz'a Atatürk ve bir vatandaşın sohbet ettiği tablo, Mızraklı'ya ise Kız Kulesi işlemeli seramik hediye etti.