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İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:24 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde gezdi.

İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde gezdi. İmamoğlu daha sonra Hüsamettin Cindoruk'la görüştü.
Ekrem İmamoğlu, eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile görüşmek üzere Beyoğlu'na geldi. İmamoğlu Cindoruk'un Galatasaray'daki ofisine gitmek için İstiklal Caddesi'nde yürüdü. İmamoğlu caddede yürürken vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu dükkanları da ziyaret ederken, Suriyeli bir işadamı, İmamoğlu'na çiçek hediye etti. İmamoğlu daha sonra Cindoruk'un Galatasaray Mısır Apartmanı'ndaki ofisine gitti.
(FOTOĞRAF)

İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdiİmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdiİmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdiİmamoğlu İstiklal Caddesi'nde gezdi

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