İmamoğlu'na Trabzon'da davullu zurnalı karşılama! Sloganlar dikkat çekti: Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretleri için memleketi Trabzon’a geldi. İmamoğlu'nu karşılama töreninde ilginç dakikalar yaşandı.

"SİZİ YÜREKTEN KUCAKLIYORUM"

Havalimanında Ortahisar Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Kaya, partililer ve çok sayıda kişi tarafından davul- zurna eşliğinde karşılanan İmamoğlu, herkesin bayramını kutlayarak “Zahmet ettiniz; herkese güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerin öpüyorum. Sizi yürekten kucaklıyorum; iyi ki varsınız. Yarın Ortahisar Belediyesi’nde buluşalım” dedi.

İYİ PARTİLİ BAŞKAN DA ORADAYDI

CHP, Trabzon Yomra’da aday çıkarmayarak İYİ Parti’nin adayını desteklemişti. Yomra’yı kazanan İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İmamoğlu'nu Trabzon Havalimanı'nda karşıladı.

SLOGANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Ekrem İmamoğlu'na bazı vatandaşlar, "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban" ve "Ekrem abi gelecek sensin" sloganları attı. İmamoğlu kalabalığı selamlayarak bölgeden ayrıldı.

İmamoğlu daha sonra kabir ziyaretleri programları için baba ocağı Akçaabat ilçesi Cevizli Mahallesi'ne geçti.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





