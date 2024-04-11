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İmamoğlu'na Trabzon'da davullu zurnalı karşılama! Sloganlar dikkat çekti: Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban

11.04.2024 15:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretleri için geldiği memleketi Trabzon’da davul- zurna eşliğinde karşılandı. Kalabalık grup İmamoğlu'nu, "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban" ve "Ekrem abi gelecek sensin" sloganlarıyla karşıladı.

İmamoğlu'na Trabzon'da davullu zurnalı karşılama! Sloganlar dikkat çekti: Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bayram ziyaretleri için memleketi Trabzon’a geldi. İmamoğlu'nu karşılama töreninde ilginç dakikalar yaşandı.

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"SİZİ YÜREKTEN KUCAKLIYORUM"

Havalimanında Ortahisar Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Kaya, partililer ve çok sayıda kişi tarafından davul- zurna eşliğinde karşılanan İmamoğlu, herkesin bayramını kutlayarak “Zahmet ettiniz; herkese güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerin öpüyorum. Sizi yürekten kucaklıyorum; iyi ki varsınız. Yarın Ortahisar Belediyesi’nde buluşalım” dedi.

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İYİ PARTİLİ BAŞKAN DA ORADAYDI

CHP, Trabzon Yomra’da aday çıkarmayarak İYİ Parti’nin adayını desteklemişti. Yomra’yı kazanan İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İmamoğlu'nu Trabzon Havalimanı'nda karşıladı.

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SLOGANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Ekrem İmamoğlu'na bazı vatandaşlar, "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban" ve "Ekrem abi gelecek sensin" sloganları attı. İmamoğlu kalabalığı selamlayarak bölgeden ayrıldı.

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İmamoğlu daha sonra kabir ziyaretleri programları için baba ocağı Akçaabat ilçesi Cevizli Mahallesi'ne geçti.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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