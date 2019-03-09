İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

'GÜÇ ZEHİRLENMESİ, KENDİ TABİRLERİYLE METAL YORGUNLUKLARI VAR' Tepecik’te halka hitap eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün değerli aday, rakibim benim belediye başkanı olduğum Beylikdüzü’ndeydi, bana fotoğraf yolladılar herhalde 100’e yakın İETT otobüsü var. Burası Beylikdüzü, Beylikdüzü halkı gelir dinler. Siz buraya İETT otobüsüyle mi geldiniz buraya, yani kendi araçlarınızla geldiniz. Yüzlerce otobüse bindir götür, yazık benim vatandaşıma yazık, çoğu da zorla. Allah’ın izniyle sizin oylarınızla ben bu şehre belediye başkanı olacağım. Hasan Akgün ağabeyimde Büyükçekmece’ye başkan olacak. O da şahit sizde şahit olun. Bir Allah’ın kulunu hadi mitinge, otobüslere dizilin demeyeceğim. Bu iş böyle olmaz, bu işin adı gönül, sevda işi olmaz. Böyle gönül kazanamazsın. Bir dönem gönülden siyaset yaptılar, öpüp başıma koyuyorum, hiç itirazım yok. Ama

'BEN BU ŞEHRİN ÇOCUKLARINI EŞİTLEMEYE GELDİM'



Projelerini anlatarak çocukların eşit olacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu şehre barış getireceğiz, bu şehre huzur, bu şehre eşitlik getireceğiz, herkesin yüzü gülecek. Çünkü belediye başkanı onların arasında gezecek ve yüzü gülen bir başkanı olacak. Ben bu şehrin hangi ilçesinde olursa olsun ben çocuklarını eşitlemeye geldim. Kadıköy’de yaşasın Büyükçekmece’de yaşasın, Tepecik’te yaşasın ya da Bağcılar’da yaşasın fark etmiyor, çocuk eşit olacak ve aynı eğitimi alacak. Bu şehrin çocukları eşit değilse, anneleri mutlu değilse bu kenti mutlu edemezsiniz kardeşim. Ben adaylığım belli oldu olalı, anneler, çocuklar, sevgi, yeşil alan, adil bir şehir olacak diyorum. Ağzından mega proje düşmeyen arkadaşlar, mega proje açıklayamıyorlar” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN 'YEŞİL ALAN' CEVABI



AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim çalışmaları kapsamında geldiği Beylikdüzü’nde, “Beylikdüzü şöyle yeşil, böyle yeşil göklere uçuruyorlar, ben gelirken, yeşillik görmedim, siz gördünüz mü? Binalardan başka bir şey gözükmüyor” yorumuna cevap veren İmamoğlu, “Kötü kentleşme görmek istiyorsanız, 15 yıldır yönetilen Esenyurt’a bakın. Yolda gelirken bana basın özeti verdiler, demiş ki, ‘Bana dediler ki Beylikdüzü çok yeşil diyor İmamoğlu, binadan başka bir şey görmedim’ demiş. Hasan ağabeyim, doğru söylüyor, muhtemelen sınırları karıştırdı, E-5’in sağ tarafını da Beylikdüzü zannetti. Daha önce de karıştırdılar. Bu şehre hiç adil davranmadılar, hoyratça kullandılar. Ne yazık ki birçok kenti kötü hale getirdiler. Biz Bağcıları Esenyurt gibi 25 yıldır yönettikleri ilçeleri de Büyükçekmece gibi güzel bir ilçe yapmak için geliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)



