İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna yanıt! "Benim gündemimde..."

"Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı henüz belli olmamışken, "listede" adı geçen isimlerden olan İBB Başakanı İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Karadeniz programı kapsamında bulunduğu Trabzon'da konuşan İmamoğlu basın mensuplarının "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" sorusuna da net bir yanıt verdi.

"MEMNUNİYETSİZLİK ORANI YÜZDE 70-80"

Türkiye'de bir değişim talebinin olduğunu belirten İmamoğlu, "Değişim yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye'deki bütün olumsuzluklar, ekonomiden yönetim biçimine, eğitimden işsizliğe, birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği yüzde 70-75-80 oranlarında" dedi.

6'LI MASA KONUSU...

"Değişimi tabii ki motive edecek, umutlandıracak olan da muhalefet blokudur. Muhalefet bloku da üzerine düşeni yapmaktadır" diyen İmamoğlu, "6'lı masanın tarihi birlikteliği ve bunun genişlemesi mümkün yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır. Tekrar demokratikleşme daha güçlü bir demokrasiye sahip olma, yüzyıllık Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanması bu masanın ana hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz" dedi.

"İSTANBUL LOKOMOTİF BİR KENT"

"İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" ifadeleriyle ilgili soruya İmamoğlu, "İstanbul her yönüyle lokomotif bir kent. Dolasıyla duyarsız ya da konulara hiç müdahil olmayan ya da hiç konuşmayan ağzını bıçak açmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tasvip edilmez Bu doğru bulunmaz. 16 milyon insanın tarihi bir oyla seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'deki birçok konuya hassasiyet göstermek, destek olmak, doğruları güçlendirme konusunda karakterli adım atmak mecburiyetindedir" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI... "BENİM GÜNDEMİMDE YOK"

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalara ilişkin ise şunları söyledi:

Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur... Bu değişime onların bile ihtiyacı var.

"NE HADDİMİZE"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir yarış olduğu iddialarına ilişkin ise, "Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... Bizde Genel Başkandan izin alarak konuşmak da yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok" dedi.

