İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Davası açıklaması

2013 yılında yaşanan Gezi parkı olaylarına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Mahkeme ayrıca davanın tek tutuklu sanığı Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tahliyesine de hükmetti.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN DOĞASINI SAVUNANLARA SELAM OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 18, 2020



