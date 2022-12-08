İmamoğlu'ndan olay sözler! 'Sayın Cumhurbaşkanı’nın bunları bir fırçalaması lazım'

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı UKOME'de kabul edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili "İstanbul’un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun" demişti. Yeni karar tartışmayı da beraberinde getirmiş ve Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır" diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

MİNİBÜS VE DOLMUŞÇULARLA BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te “Kavakpınar Alt Geçidi”nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, minibüs-dolmuş esnaf odaları ve derneklerine üye bir grupla da bir araya geldi. İmamoğlu’nu karşılayan gruptan Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramis Yılmaz, “Minibüsçü esnafı için UKOME’deki yaptığınız çalışmalardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz çok. Allah razı olsun sizden. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN BUNLARI BİR FIRÇALAMASI LAZIM"

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada "İstanbul'da bazı siyasiler, ucuz siyasete kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı makamını bile alet ediyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı’nın, buradaki bütün AK Partilileri sıradan bir fırçalaması lazım" dedi.

