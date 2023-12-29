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  4. Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan taklidine, Muhammed Nur Nahya'dan gülümseten yorum! 'Teknik iyi ama...'

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan taklidine, Muhammed Nur Nahya'dan gülümseten yorum! 'Teknik iyi ama...'

29.12.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ses tonunun benzerliğiyle tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen olan Muhammed Nur Nahya'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün akşam katıldığı bir canlı yayında Erdoğan’ın sesini taklit etmesi ile ilgili yorum yapan Nahya, tepkisi ile yine güldürdü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit etti. İmamoğlu, Erdoğan'ın "kimin parasını kime veriyorsun" sözlerini Erdoğan'ın sesini taklit ederek söyledi. İmamoğlu'nun Erdoğan taklidi, sosyal medyada da gündem oldu.

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Ses tonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliğiyle tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen olan Muhammed Nur Nahya, İmamoğlu'nun performansını sosyal medyadan değerlendirdi.

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'TEKNİK İYİ AMA...'

İmamoğlu’nun, Erdoğan taklidi ile ilgili yorum yapan Nahya, İmamoğlu'nun o anlarını "Teknik iyi ama biraz daha geliştirmesi lazım" sözleriyle paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Nur Nahya
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