Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan taklidine, Muhammed Nur Nahya'dan gülümseten yorum! 'Teknik iyi ama...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit etti. İmamoğlu, Erdoğan'ın "kimin parasını kime veriyorsun" sözlerini Erdoğan'ın sesini taklit ederek söyledi. İmamoğlu'nun Erdoğan taklidi, sosyal medyada da gündem oldu.

Ses tonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliğiyle tanınan ve sosyal medyadaki videolarıyla fenomen olan Muhammed Nur Nahya, İmamoğlu'nun performansını sosyal medyadan değerlendirdi.

'TEKNİK İYİ AMA...'

İmamoğlu’nun, Erdoğan taklidi ile ilgili yorum yapan Nahya, İmamoğlu'nun o anlarını "Teknik iyi ama biraz daha geliştirmesi lazım" sözleriyle paylaştı.





