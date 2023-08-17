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  4. İmamoğlu'nun 'İstanbul' kararı sonrası çarpıcı iddia! 'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce...

İmamoğlu'nun 'İstanbul' kararı sonrası çarpıcı iddia! 'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce...

17.08.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de değişim tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yeniden aday olacağı sinyalini vermesi sonrası çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini aday yaparak elediğini iddia ederken; Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce örneklerini verdi.

İmamoğlu'nun 'İstanbul' kararı sonrası çarpıcı iddia! 'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce...

'Değişim' tartışmalarının devam ettiği CHP'de gnel başkan adayı olacağı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'da aday olacağı sinyalini vermesi sonrası kulisler yeniden hareketlendirdi. Gözler genel başkanlık için adı geçen diğer isimlere çevrilirken, gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN SERT SÖZLER

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'koltuk sevdalısı' olmakla suçladı. Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini aday yaparak elediğini iddia eden Özdemir; Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce örneklerini verdi.

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" FARKINDA MISINIZ? RAKİPLERİNİ ADAY YAPARAK ELİYOR"

Özdemir'in açıklamaları şöyle;

"Rakiplerini aday yaparak eliyor. Farkında mısınız? Mustafa Sarıgül mesela. Ne zaman parti genel başkanlığına niyetleniyor 'Gel sen İBB Başkanlığına aday ol' diyor. Oluyor, kaybediyor. Koltukta oturan Kılıçdaroğlu oluyor. Muharrem İnce mesela... 'Genel Başkanlık mı istiyorsun? Gel seni cumhurbaşkanı adayı yapalım' diyor. Sonuçta o da elenip gidiyor.

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"KOLTUK SEVDASI BÖYLE BİR ŞEY"

Kendisini aday yapıyor ve kaybediyor. Bu kez de 'Ne var canım. Çok abarttınız' diyor yine koltuğunda kalıyor.

Gördüğünüz gibi önemli olan koltuk. Koltuk sevdası böyle bir şey yani. Tek önemli şey şu an da CHP'nin tepesindeki koltuktan kalkmamak"

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Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu

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