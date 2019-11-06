İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, “Size çok duymadığınız bir şey yapayım o zaman. Yarın sizi bir törenimize davet etmek istiyorum. ‘Temel atmama’ törenine davet ediyorum sizi. Şaka değil, yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Göreve geldiğimizde bizim önümüzde getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa’da hem de o Eyüpsultan’ın devamında ilçenin sınırlarında Haliç’in o güzel doğasını bütünleyen 130 binlik alanı kapsayan 70 bin metrekareye yakın kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı bir kenara. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırtıyorum. Birçok projeye yaptık. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok, 1.5 milyar” diye konuştu.

“19 MAYIS’TA ORAYI SİZE AÇACAĞIM ŞAŞIRACAKSINIZ”

Ekrem İmamoğlu, “Büyükdere Caddesi üzerinde hemen Maslak’ı geçince yolun sağ tarafından 1 milyon 100 bin metrekare o binaların arasında park var. 19 Mayıs’ta orayı size açacağım şaşıracaksınız. ‘Bu vardı da biz bunu niye kullanmadık’ diyeceksiniz” şeklinde konuştu.