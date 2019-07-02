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Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce duyurduğu tüm partilerin il başkanlarını ziyaretine bugün başladı.

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm siyasi partilerin İstanbul'daki il başkanlarını ziyaretine, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek başladı.

İmamoğlu, ziyaretini Twitter'dan duyururken şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u yönetirken siyaset üstü bir iletişim ile herkesin katılımını sağlayacağız demiştik. Ayrım yapmadan bütün partilerin il başkanlarını ziyaret edeceğim ve herkesle İstanbul'u konuşacağız. İlk ziyaretimize CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile başladık. #YeniBirBaşlangıç"


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Ekrem İmamoğlu CHP İBB

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