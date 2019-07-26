İmamoğlu’na Sandıklı’da yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleşen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na cuma namazı çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sandıklı ilçesindeki çalıştaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Sandıklı Merkez Ulu Cami’de cuma namazı kıldı. İmamoğlu’nu görmek isteyenler caminin önünde toplandı. Camiye girerken ve çıkarken İmamoğlu’nun fotoğrafını çekmek isteyen kalabalık izdiham yaşanmasına neden oldu.

Namaz çıkışı kalabalığa seslenen İmamoğlu, “Sandıklı’daki tüm dostlarımıza selam ve saygı iletin. Cuma namazına katıldık. Sandıklı’da daha çok gezmek isterdik. Ama otelde toplantılarımız var. Haklarınızı helal edin. Allah nice buluşmalar nasip etsin” dedi.



