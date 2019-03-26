HABER

İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle ilgili İsrail’e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin, “Buradan İsrail’i kınıyorum.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve sonrasında yaşananlara ilişkin, “Buradan İsrail’i kınıyorum. O topraklar Müslüman topraklar Suriye’ye ait topraklar. Dolayısıyla yönetici olan herkes konuştuklarına dikkat edecek.” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını İstanbul Anadolu yakasında sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’de bir dizi programa katıldı. İlçedeki ziyaretleri kapsamında İmamoğlu, Prestij Caddesi’nde toplanan binlerce vatandaşa da hitap etti.

“Ataşehir’in bütün sorunlarını biz 5 yılda çözeceğiz”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Battal İlgezdi başkanımızın büyükşehir nezdinde bizimle ortaklaşa size vadettiği her husus; yani bu bölgenin tapu sorunundan mülkiyet sorununa ve plan sorununa varana kadar bu çevreyi rahatsız eden hal ve bunun gibi kavramlar kadar maksimum işbirliğiyle Ataşehir’in bütün sorunlarını onlar 20 yılda da çözemezdi. Ama biz 5 yılda çözeceğiz. Hiçbir sorun yaşamayacağız.” dedi.

“Bu sefer çok konuşan bağıran değil sevgi kazanacak”
Sevgi ve saygının önemine değinerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Öyle bir sevgi büyüttük ki, tanışacağız, tanış olacağız, bizler tanınmamaktan çekinmiyoruz. Tanıştıkça birbirimizi çok seveceğiz demiştim, birbirimizi çok sevdiğimize inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacı, saygı her şeyin ilacı, barışı ve huzur getirir. Barış ve huzur morali getirir, moral çalışkanlığı getirir, çalışkanlık, üretimi getirir, üretim mutluluğu getirir, toplumsal refahı sağlar. İnanı işin başı sevgi, biz sevgi köprülerini kurduk. Bu sefer çok konuşan bağıran değil sevgi kazanacak.” diye konuştu.

İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle ilgili İsrail’e kınama
ABD’nin Golan Tepeleri’ne ilişkin kararını değerlendiren İmamoğlu, “Dünden bu yana dünyada haksızlık yaşanıyor. Yüz yıllardır Müslüman bölgesi olan Suriye’ye ait bir toprakları bir imza ile Amerika’nın başındaki kişi Trump imzaladı diye İsrail işgal etme hakkını kendinde buluyor. Bu çok kötü bir şey. İster hak, hukuk, adalet arayışı, dünyada olsun, ister ülkemizde olsun, dünyayı yöneten siyasiler sözlerine, hareketlerine dikkat etmeliler. Buradan İsrail’i kınıyorum. O topraklar Müslüman toprakları Suriye’ye ait toprak. Dolayısıyla yönetici olan herkes konuştuklarına dikkat edecek.” şeklinde konuştu.

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Bir çınar daha yıkıldıBir çınar daha yıkıldı
Aktaş termal tesiste incelemelerde bulunduAktaş termal tesiste incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

Tanzim satış ürünleriyle ilgili yeni karar!

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den F-35 ve Patriot açıklaması!

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Son dakika! Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.