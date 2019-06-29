İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili olarak, "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP, İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.

İBB'DEKİ İSTİFALAR

İmamoğlu yemek öncesi gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili sorulan soruya, "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıç için hep beraber süreci harekete geçireceğiz. Konuşacağız. Daha henüz bir araya bile gelemedik. Bugün 2. günümüz. Konuşacağız, sohbet edeceğiz, düşüncelerini öğreneceğiz. Kimseye ön yargımız yok, bizim için verimlilik ve liyakat önemli. Tecrübelerini ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Şu anki görevi bırakmalarındaki statü beklentileri olabilir onun için Pazartesi davet ettik ve konuşacağız" yanıtını verdi.