İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satışına başlanıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Tebliği ile İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasların belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşa, Hazine taşınmazları üzerindeki yapı ve tesisler için herhangi bir satış bedeli alınmaması, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaması gibi kolaylıkların sağlandığı vurgulandı.

İmar Barışı kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla vatandaşların 31 Ekim 2018'e kadar başvurularını tamamladıkları kaydedildi.

Buna göre, Hazine taşınmazlarının Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacağı bildirildi. Bu satışları yaparken şehirlerdeki doğal, tarihi ve kültürel alanların korunması için her türlü önlemin alındığına değinildi.

Bu nedenle, Mera, Orman, Kıyı Kanunu kapsamında kalan taşınmazların, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalan taşınmazların satışa konu edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve İstanbul tarihi yarımada da bulunan bazı taşınmazların, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile belirlendiği ve söz konusu alanda bulunan taşınmazların, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra üzerinde yapı bulunan taşınmazların ve başka sınırlamalar getirilen taşınmazların da satış kapsamı dışında tutulduğu hatırlatıldı.

- Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek

Yayımlanan tebliğ ile İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin veya taksitle ödenebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: