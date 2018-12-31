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İmar barışı konut fiyatlarını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül: - "Yapı kayıt belgesi alan vatandaş evini hem daha rahat satıyor hem de evinin değerini arttırmış oluyor"

EDİRNE (AA) - Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, imar barışı vasıtasıyla yapı kullanım belgelerini alan konut veya iş yeri sahiplerinin mülklerinin değerlendiğini söyledi.

Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, imar barışından yüz binlerce vatandaşın yararlandığını, yıllardır süren problemlerini çözüme kavuşturduğunu ifade etti.

İmar barışından yararlanmak isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Bülbül, "İmar barışı ülkemizin bekleyen problemlerinden biriydi. İmar barışı geriye dönük 30-40 yıllık bir sorundu. Burada imara aykırılık ve ruhsatı olmayan binalarda vatandaş bir türlü evine 'evim' veya işletmesine de 'dükkanım' diyemiyordu. Haliyle tabii başlayınca vatandaşlarımız tarafından ilgi gördü. Halk arasında çok olumlu karşılandı. Edirne'ye baktığımızda imar barışında ilk uzatmadan önce başvuru sayısı 10 bin civarındaydı. Bugün itibarıyla kentimizde imar barışına başvuru sayısı 19 bini geçti. Bu başvurular karşılığında 75 milyon liralık gelir elde edildi. Edirne'miz imar barışı uzatılmadan önce Türkiye ortalamasındaydık. Ancak başvuru süresinin uzamasıyla artan başvuru sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldı diyebiliriz. Edirne'de en çok başvuru yüzde 29'luk oranla Keşan ilçesinde olurken merkezde de yüzde 28 oranında bir başvuru yapıldı." şeklinde konuştu.

- "İmar barışı bir fırsat"

Bülbül, imar barışından faydalanan vatandaşların yapılarının eksik olan belgelerini aldıklarını ifade ederek, vatandaşların evlerinin değerlendiğini dile getirdi.

İmar barışının vatandaşlar için fırsat olduğunu ifade eden Bülbül, şöyle devam etti:

"Halk dilinde oturma ruhsatı denilen kayıt belgesi olmayan evleri, vatandaş satmaya kalktığında evinin ekonomik değerinin düşük olduğunu görüyor. Başkasına satmada sorun yaşıyor. Kredi kullandırmak istese kullanamıyor. Dolayısıyla yapı kayıt belgesi alan vatandaş evini hem daha rahat satıyor hem de evinin değerini arttırmış oluyor. Aynı şekilde dükkan ve iş yerleri olup da yapı kayıt belgesi olmayanlar imar barışıyla belgelerini alıp sahip olduklarını mülklerini gerçek değerinde kullanma şansı buldu. Belgesini alan vatandaşımız binasını bina durduğu sürece ömür boyu kullanma şansına sahip olacaktır. Bu açıdan vatandaşlarımıza biz imar barışından yararlanmasını istiyoruz."

İmar barışının 31 Aralık 2017 öncesi yapılan binaları kapsadığını hatırlatan Bülbül, bu tarihten itibaren Edirne'de kaçak olarak yapılan 294 yapı tespit ettiklerini ve gerekli yasal işlemleri başlattıklarını da kaydetti.

-Edirne ilk sıralarda yer alıyor

Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN ile Coldwell Banker iş birliğiyle hazırlanan "İmar Barışı Sonrası Konut Fiyatı En Çok Artan İl, İlçe ve Mahalleler" başlıklı rapora göre, imar barışı sonrası konut fiyatlarında son döneme göre hareketlenme yaşandı.

İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 6,7 ile Zonguldak oldu. Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne, yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti. İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 il arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elazığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.

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