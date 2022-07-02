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  4. "İmdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi! Korkunç manzara ile karşılaştılar

"İmdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi! Korkunç manzara ile karşılaştılar

02.07.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da oyun oynayan bir çocuğun eline duvardaki demir şiş saplandı. Çocuğun çığlıklarını devriye gezen bekçiler fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eline şiş saplanan çocuğu kurtardı.

"İmdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi! Korkunç manzara ile karşılaştılar

Şanlıurfa’da mağaralar bölgesinde oyun oynarken eline duvardaki demir şiş saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ELİNE ŞİŞ SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki Kızılkoyun Nekropolünde meydana geldi. Mahalle bekçileri devriye görevini yaptığı sırada mağaralar civarında "imdat" sesi duymaları üzerine bölgeye gittiler. Bekçiler burada henüz ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki bir çocuğun istinaf duvarının olduğu kısımda duvardaki beton şişinin eline battığı ve çocuğun acılar içinde ağladığını fark etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğun eline saplanan demir şişi spiralle keserek ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Şanlıurfa
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