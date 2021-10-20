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IMF: Afganistan ekonomisinin çöküşü Türkiye ve Avrupa'yı da etkileyebilir

20.10.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin çökmesinin komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. IMF'ye göre, Afganistan ekonomisi bu yıl yüzde 30'a kadar varan bir oranda küçülebilir. Bu durum halen geçinmekte zorlanan Afgan halkının önemli bir kısmını, açlık sınırının altına iterek insani bir krize yol açabilir.

IMF: Afganistan ekonomisinin çöküşü Türkiye ve Avrupa'yı da etkileyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin çökmesinin, komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın da etkileneceği bir göçmen krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

IMF'ye göre, Afganistan ekonomisi bu yıl yüzde 30'a kadar varan bir oranda küçülebilir. Bu durum halen geçinmekte zorlanan Afgan halkının önemli bir kısmını, açlık sınırının altına iterek insani bir krize yol açabilir.

IMF'nin dün yayımladığı bölgesel ekonomik görünüm raporuna göre, olası göçmen krizinin sadece sosyal etkileri olmayacak. Bölgede güvenlik koşullarının kötüleşmesi durumunda, bunun yaratacağı ekstra riskler ülkelerin büyüme potansiyellerini azaltabilir.

IMF'e göre Taliban öncesinde Afganistan, dolar olarak ulaştırılan uluslararası yardımlar ile komşu ülkelerden çok sayıda mal ve hizmet satın alıyordu.

Fakat Taliban sonrası uluslararası yardımların kesilmesi, Afganistan'a satış yapan komşu ülkelerdeki şirketleri de etkiliyor.

İngiltere: OECD ülkeleri Afganistan'a yaklaşık 65 milyar dolar bağış yaptı

İngiltere hükümetine göre, OECD ülkeleri 2001-2019 arası Afganistan'a yaklaşık 65 milyar dolar bağış yaptı.

Geçen haftaki G20 toplantısında katılımcılar, Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye milyarlarca dolar yardım vaadinde bulunmuştu.

Afganistan'ın sınır komşusu Tacikistan, daha fazla uluslararası yardım almamaları durumunda daha fazla sığınmacı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Diğer Orta Asya ülkeleri de daha fazla sığınmacı almak istemediklerini duyurmuştu.

IMF, çok sayıda Afgan sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerde kamu kaynaklarının yetersiz kalabileceğini, işsizliğin artabileceğini ve sosyal gerilimlerin alevlenebileceğini belirtip bu ülkelere uluslararası yardım yapılması gerektiğini vurguladı.

IMF'ye göre Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Türkiye'ye giden Afganların Ankara'ya maliyeti, yıllık gayrisafi yurtiçi hasılanın on binde biri ile on binde ikisi arasında olacak.

Pakistan için ise bu oranın binde ikinin üzerinde olması öngörülüyor.

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