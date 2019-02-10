HABER

"IMF bir daha Türkiye'ye gelemeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir." dedi.

Tekirdağ'da bir restoranda Roman vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile IMF'nin hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, IMF'nin "Türkiye şubesi" olduğunu belirten Şentop, "IMF aleyhine, IMF'yi bir tehlike olarak göstermeye çalışacak kişiler içerisinde en son konuşabilecek şahıs CHP Sözcüsüdür. Kendisi IMF'nin adeta Türkiye şubesidir. Kemal Derviş Türkiye'ye IMF tarafından gönderildiği zaman, bakan yapıldığı zaman, IMF'nin sağ kolu olan kişi Faik Öztrak'tır. Hazine müsteşarlığına getirilmiştir o zaman. IMF politikalarının tek tek uygulayıcısı odur. Bu konuda Faik Öztrak konuşuyorsa söylediğinin ne olduğuna bakmayın. IMF lehine konuşuyordur. Mutlaka IMF adına konuşuyordur." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun AK Parti döneminde kapatıldığını anlatarak, "Bu konuda çok net bir tavrımız var. IMF ve Türkiye ilişkisi, AK Parti döneminde başlamadı. Bu, 50 yıldan fazla devam eden bir ilişkiydi. 2013 yılının Mayıs ayında bu ilişkiyi bitirdik. Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu kapattık. IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir. Bu konudaki kararlılığımızı gerek Cumhurbaşkanımız ifade etti gerek Maliye Bakanımız ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içerisinde yapılması gündeme gelen termik santralin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının fizibilite çalışmaları sonrasında durdurulduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Açıklamalarımız; milletimizi doğru bilgilendirmek üzere kuruludur. İşte kandırıp da oyunu alırız gibi birtakım hesaplar, AK Parti siyaseti başladıktan sonra ortadan kalkmıştır. Bir fikir değişikliği olduğu zaman da bunu izah ediyoruz. Planlanan bir termik santral vardı. Bu termik santrali işletecek bir potansiyel vardı. Fakat bununla ilgili teknik çalışmalar tamamlanmamıştı.

Nihayetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın teknik ve fizibilite çalışmaları sonucunda, orada düşünülen termik santralin beklenen bir verimi sağlayamayacağı teknik raporlarla anlaşıldı. Bunun üzerine Bakanlığımız bundan vazgeçti. Bakanlığımızın çalışmaları var. Bütün yeraltı kaynaklarımızla ilgili çalışmaları var. Kömür başta olmak üzere. Malum Kapaklı'da bir doğal gaz rezervi bulundu. Enerji kaynaklarıyla ilgili çalışma sadece kara sınırlarımızda değil, denizlerde de devam ediyor. "

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
Bolu'da 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'Bolu'da 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'
Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başkanları ile buluştuFotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başkanları ile buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama IMF Mustafa Şentop tbmm başkan vekili Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.