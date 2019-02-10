"IMF bir daha Türkiye'ye gelemeyecek"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir." dedi.

Tekirdağ'da bir restoranda Roman vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile IMF'nin hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, IMF'nin "Türkiye şubesi" olduğunu belirten Şentop, "IMF aleyhine, IMF'yi bir tehlike olarak göstermeye çalışacak kişiler içerisinde en son konuşabilecek şahıs CHP Sözcüsüdür. Kendisi IMF'nin adeta Türkiye şubesidir. Kemal Derviş Türkiye'ye IMF tarafından gönderildiği zaman, bakan yapıldığı zaman, IMF'nin sağ kolu olan kişi Faik Öztrak'tır. Hazine müsteşarlığına getirilmiştir o zaman. IMF politikalarının tek tek uygulayıcısı odur. Bu konuda Faik Öztrak konuşuyorsa söylediğinin ne olduğuna bakmayın. IMF lehine konuşuyordur. Mutlaka IMF adına konuşuyordur." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun AK Parti döneminde kapatıldığını anlatarak, "Bu konuda çok net bir tavrımız var. IMF ve Türkiye ilişkisi, AK Parti döneminde başlamadı. Bu, 50 yıldan fazla devam eden bir ilişkiydi. 2013 yılının Mayıs ayında bu ilişkiyi bitirdik. Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu kapattık. IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir. Bu konudaki kararlılığımızı gerek Cumhurbaşkanımız ifade etti gerek Maliye Bakanımız ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.