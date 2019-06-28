İmkansız diye bir şey yok! Ayaklarıyla uçmayı öğrendi şimdi dünyadaki tüm kadınlara ilham veriyor

ABD'li pilot Jessica Cox, elleri olmayan ancak lisansı olan dünyanın ilk pilotu. Aynı zamanda motivasyon konuşmaları yapan, piyano çalan ve dalgıçlık yapan Cox, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Arizona Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, pilotluk eğitimi alan genç kadın pilotluk belgesi alan ilk kolsuz insan olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi başardı.

Cox, 'Doktorlar anneme kolları olmayan bir bebek olduğumu söyleyince annem şoke olduğunu ve harap olduğunu söylüyor. Ancak ailem benim her zaman en büyük destekçim oldu. Bu sayede kendimi hiçbir zaman eksik hissetmedim. Protez kol takabileceğim söylense de doğal olmayan hiçbir şeyi kabul etmedim. Engelli kelimesinden hiçbir zaman hoşlanmadım. Çünkü bana engel olan hiçbir şey yok.

Küçükken uçaklardan korksam da pilot olmak en büyük hayalimdi. Korkularımla her zaman yüzleştim. Belki de kollarım olsaydı hayata bu kadar bağlı olmayacak ya da hayallerime ulaşmak için bu kadar savaş vermeyecektim' diyor.

Ayaklarıyla yazı yazan, bilgisayar kullanan Cox aynı zamanda sertifikalı tüplü dalgıç ve siyah kuşaklı bir tekvandocu. Hayallerini gerçekleştiren genç kadın, hikayesiyle binlerce kişiye ilham olurken adının tüm kadınlara cesaret vermesini umuyor.





