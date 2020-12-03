Immortals Fenyx Rising incelemesi

Immortals Fenyx Rising ise Ubisoft’un diğer serilerde aklında kalan her şeyi denemesine izin verebilecek yepyeni bir deney alanı. İlk testler ise oldukça başarılı. YÜCE ZEUS, KOCA ZEUS Hikayemiz Zeus’un, tatsız bazı olaylar (!) sebebiyle dağa zincirlediği Prometheus’a gitmesiyle başlıyor: Titanların canavarı Typhon, Zeus ile girdiği savaşta kaybetmiş ve dağ altında zincirlenmiştir, ancak sonrasında serbest kalınca, bütün Tanrıları saf dışı bırakmış, güçlerini de onlardan ayırmıştır. Bu noktada Prometheus’a yardım istemeye giden Zeus, kurtarıcısı atfedilen Fenyx’in hikayesini dinlemeye (ve yer yer sabote etmeye) başlarken, biz de oyuna başlıyoruz. Oyunun sanat yönetimi dikkat çekiyor. Örneğin, Zeus hikaye boyunca komedi unsuru taşıyor ancak güçlerinden şüphe etmiyorsunuz. Karakterlerin hepsi, güzel resmedilmesinin dışında, diyalog olarak da oldukça uğraşılmış, “seven zaten oynar” denip bırakılabilirmiş, ama yapılmamış. Bunun dışında ortamlar, atmosfer oldukça güzel. Kendi başına yaşayan bir doğa yok tabii ki ama geçer seviyede beklentinizi karşılıyor. Burada tek eksiyi animasyonların çok eğreti durmasına verebiliriz. Anlatım da, hikaye de güzel giderken karakterin yapay tepkiler vermesi o tempoyu düşürmekle beraber kötü de görünüyor.

ARES BİZE GELSİN ÇOK GÜÇLÜ OLDUNUZ Bu atmosferde yer alan mekaniklerden ilki stamina, ikincisi ise sağlık barımız. Yaptığımız her ekstra hareketin (süzülmek, çift zıplamak vs.) genelde stamina barından yemesi, özellikle başlarda sizi oldukça zor durumlarda bırakıyor. Stamina barı bitince çoğu hareketiniz kısıtlandığı için çok hızlı şekilde ölebiliyorsunuz. Çoğu durumda stamina bittiği için çok zor durumda kaldığım oldu. Peki bunlar geliştirilmiyor mu? Geliştiriliyor elbet. Oyunda sağdan soldan toplanacak çok şey var. Öncelikle her biri ayrı birer bulmaca veya bulmacalar bütünü olan Vault’lar var. Buradan hem eşya hem de Zeus’un şimşeğini elde edebiliyoruz. Daha sonrasında ise çeşitli noktalara konmuş Ambrosia’lar, Charon’un sikkeleri, çiçekler, nar, mantar derken bir anda sonsuz cenneti sömürüyor gibi görünsek de durum öyle değil. Bu kadar çok toplanabilir eşya ile kendimizi geliştirebiliyor, yeni şeyler satın alabiliyor veya sadece birkaç çiçek ile güçlü iksirler yapabiliyoruz. Bunca şeyi nasıl bulacağımız konusu ise biraz kolaya kaçılmış bir çözüme sahip. Karakterimizin uzaktaki şeyleri görme yetisi var ve bunun mesafesi tahmin ettiğinizden biraz daha uzun. Uzakta, duvar arkasında, yer altında ve içinde olan şeyleri, eğer mesafesi yeterse ve imleciniz yeterince yakınsa haritada görünecek şekilde belli edebiliyorsunuz. Kimse toplayamadıktan sonra onca şeyin ne anlamı var değil mi?