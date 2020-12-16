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İmparatorların bile vazgeçilmeziydi! Bakın turşu suyu vücudunuzda neler yapıyor

16.12.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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İmparatorların bile vazgeçilmeziydi! Bakın turşu suyu vücudunuzda neler yapıyor

Kleopatra, turşunun sağlıklı kalmasına yardımcı olduğuna ve efsanevi güzelliğine katkıda bulunduğuna inanıyordu. Julius Caesar ve diğer Roma imparatorları, birliklerine daha güçlü olmaları için de turşu yediriyorlardı. Görüldüğü gibi, turşu suyu vücudunuz için harikalar yaratabilecek gerçekten sihirli bir içecek. İşte turşu suyu içmeye başlarsanız vücudunuzda olabilecek 7 şey.

Biz, bu tuzlu içeceği yudumlamanın sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini öğrenmek için araştırma yaptık ve sağlık yararları hakkında bilgiler edindik.

NEFESİNİZİ TAZELEMEYE YARDIMCI OLUR

Ağız kokusu, ağzınızdaki bakterilerden kaynaklanır. Turşu suyundaki sirke güçlü bir dezenfektandır ve zararlı mikropları ve bakterileri öldürür. Dereotu ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sirke ile birlikte nefesinizin güzel kokmasını sağlayabilir.

MİDENİZİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR

Turşu suyundaki dereotu ve sirke de bağırsak sağlığınıza fayda sağlayabilir. Sirke fermente bir gıda olduğu için midenizde iyi bakterilerin büyümesini teşvik eder ve sindirim sisteminize iyi gelir. Dereotunun hazımsızlık ve mide kramplarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

YORGUN KASLARI RAHATLATIR

Bir araştırmaya göre kaslardaki ağrıyı yatıştırmak için sadece 1/3 bardak turşu suyu yeterlidir. Turşu suyu, aynı miktarda su içmekten daha hızlı kas ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Araştırmacılar, bunun turşu suyundaki sirkenin kasları kramp yapan sinir sinyallerini durdurmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

SIVI İHTİYACINIZI KARŞILAR

Susuz kalmışsanız ve uzun süredir çok egzersiz yapıyorsanız, sodyum içeren bir şeyler içmek sıvı dengenizi daha hızlı geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Sodyum, terlediğinizde kaybettiğiniz önemli bir elementtir. Turşu suyu çok miktarda sodyum içerdiğinden, vücudunuzun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Çok sayıda çalışma, sirkenin metabolizmayı iyileştirdiğini, yağ yaktığını ve doğal olarak iştahı bastırdığını doğrulamaktadır. Biraz turşu suyu yudumlamak diyetinize küçük bir katkı olabilir ve bu da büyük bir fark yaratabilir.

KAN ŞEKERİ SEVİYENİZİ KONTROL ALTINDA TUTAR

Bir araştırmaya göre yemekten önce az miktarda sirke bile sağlığınıza fayda sağlayabilir. Tıp uzmanları, diyabet hastalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Başka bir çalışma, sirkedeki asetik asidin vücuttaki glikoz üretimini düşürdüğünü göstermiştir.

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR

Turşu suyu, vücudunuzu serbest radikallere zarar vermekten korumaya yardımcı olan 2 temel unsur olan C ve E vitaminleri bakımından zengindir. C ve E vitaminleri, vücudunuza sundukları diğer birçok fayda arasında bağışıklık sisteminizi de güçlendirmeye yardımcı olur.


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