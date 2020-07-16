İmplantasyon: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

İmplantasyon kanaması diye bilinen kanamalar, adet kanamalarından farklı şekilde daha yoğun olarak oluşur. Bu türdeki kanama, düzenli bir şekilde her kadının başına gelebilir. Bazen kadınlar bu kanamaları adet günlerinin öncesinde de görebilir. Bazı zamanlarda da bu kanamalar, adet başlangıçlarına denk gelebilir. Bu sebeple çoğu kadın bu konuda yanılabilir. İmplantasyonun diğer adı da yerleşme kanamasıdır. Bu yerleşme kanamaları, döllenmenin gerçekleşmesinden yaklaşık olarak 10 gün sonrasında gerçekleşir. Yerleşme kanamaları normal adet kanamalarından çok daha hafif gerçekleşirken, düzensiz olarak görülmesi de adet kanamalarından olan farkını ortaya koyar. Hamilelik sürecinde kadınların yaşadıkları her türlü kanama sonrasında doktorlarına başvurup durumlarını anlatması gerekir. Çünkü kanamaların çok ciddi etkenler yüzünden de oluşabileceği düşüncesini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. İmplantasyon Kanaması Nedir? Tıp literatüründe implantasyon adıyla bilinen yerleşme kanamasıdır. Kadınların hamile kalmak istediği zaman ya da korunmasız olarak cinsel ilişkiye girdikleri zaman gerçekleşen gebelik belirtilerinden birisi olan kanama çeşididir. Embriyo, erkek üreme hücresi spermin kadın üreme hücresi yumurtayı döllemesi ile oluşur. Bu döllenme sonrası yumurta, fallop tüplerinden geçip de rahmin duvarına yerleşir. Bu yerleşme sırasında hafif bir şekilde kanama olur. Meydana gelen bu kanamaya yerleşme kanaması da denir. Bu kanamalar, adet zamanına yakın bir zamanda görülebilir. Bu yüzden genellikle adet kanaması ile karıştırılır. Lakin adet kanamalarından farklı olarak yoğunluğu daha az ve daha kısa sürelidir.

İmplantasyon Kanaması Nasıl Olur? Kanama durumu, lekelenme şeklinde birkaç gün sürer. Yerleşme kanaması regl başlangıcının 1 hafta öncesinde olabilir. Bazen de regl döneminin başlangıcına denk gelebilir. Çoğu kadın regl kanaması ile bu kanamayı karıştırır. Adet kanaması ile yerleşme kanaması arasındaki farklar; genelde renk ve yoğunluk kapsamında anlaşılabilir. Seyrek olarak, lekelenme ve damlacık şeklinde, kahverengi ve açık kırmızı tonlarında olan kanamalar implantasyon durumunu işaret eder. Yerleşme kanamasının belirtileri, adet kanamalarını işaret edebilir. Fakat bu kanamaları adet kanamaları ile karıştırmamak gerekir. Şayet kanamanın şekli ve yoğunluğu damlacık halinde ve açık renkte ise doktorunuza başvurmakta yarar vardır. Çünkü hamile olabilirsiniz ve hamilelikte her kanamanın ayrı bir anlamı bulunur. İmplantasyon Kanamasında Ağrı Olur mu? Yerleşme kanamalarında ufak ağrı, kramp ya da adet sancısına benzeyen bazı sancılar görülebilir. Lakin ağrılar da bütün kadınlarda görülmeyebilir. Yaklaşık olarak kadınların üçte birinde ortaya çıkar ve çoğu da yerleşme ağrısını fark etmeyebilir. Yerleşme ağrıları genelde 5 dakika sürerek 2 güne kadar devam edebilir. Şayet yumurtlama sonrasında da ağrı oluşursa ve sonra lekelenmeler, ufak kanamalar olursa gebe kalmış olabilirsiniz. Tabii kanama ve ağrının olması, kesinlikle gebe olduğunuzu da işaret etmeyebilir. Şayet kanamanın birkaç gün sonrasında test yaparsanız gebe olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

İmplantasyon ağrısının sebebi, döllenmiş yumurtanın rahim mukoza zarına enjekte olma durumudur. Enjekte olma esnasında, rahimde kramp ve kasılmalar yüzünden ağrılar oluşabilir. Şayet siz de bu tür bir ağrı yaşıyorsanız, genellikle bu ağrılar hafiftir ve çok şiddetli olmaz. Şayet, ağrınız çok şiddetliyse ve ağrıyla beraber kanama da olursa bu durum bir enfeksiyon belirtisi sayılabilir. Enfeksiyon esnasında titreme ve yüksek ateş gibi belirtiler de meydana gelebilir. Ayrıca bu kanamaların sonrasında ağrı gittikçe daha kötü bir hale de gelebilir. Ağrı ya da kanamanın kötüleşmesi düşük yapmış olduğunuzun belirtisi de olabilir. Dış gebelik esnasında da kanamalar ve ağrılar şiddetli olabilir. Dış gebelik sorunu, embriyonun rahmin dışında gelişmesi durumudur. Şayet erken teşhis edilip de tedavi edilmezse ölümcül olabilir. İmplantasyon Kanaması Ne Zaman Olur? Sancı ya da ağrının ne zaman olduğu önemli bir husustur. Çünkü implantasyon ağrıları adet öncesindeki ağrılara da benzeyebilir. Bu sebeple adet ağrısı ile yerleşme ağrısını birbirine karıştırabilirsiniz. Bu ağrı genelde yumurtlamanın 9 gün sonrasında olurken, regl olmadan da 8 gün öncesinde olabilir. Şayet ağrı, adet tarihinin hemen öncesinde görülürse büyük olasılıkla adet ağrısıdır. Ama çoğunlukla bu kanamalar gebeliğin erken belirtilerinin arasındadır. Oluşacak döllenme sonrasında 6 ila 12 gün içinde oluşur. Bu kanamalar genelde lekeli bir biçimde olur ve 2-3 gün boyunca devam eder.

İmplantasyon Nedenleri Nelerdir? 1. Gebelik Yerleşme kanamalarının meydana gelmesinde en sık rastlanan neden hamileliktir. Bu kanamalar genellikle gebeliğin ilk zamanlarında ortaya çıkar. Hamilelik sürecinde rahime daha çok kan akışı olduğu için, kanama olma olasılığı da artar. Hamilelik süresinde cinsel ilişkiye girilmesi de bazen az bir miktarda vajinal kanama olmasına neden olabilir. Ayrıca pelvik muayene yani karın yüzgeci muayenesinin sonrasında da lekelenmelere rastlanabilir. Oluşan bu kanamalar şiddetli ve çok ağrılı olmadığı sürece, genelde anneye ya da bebeğe zarar verecek boyutta olmaz. Eğer kanamalar çok şiddetli bir hal almışsa kesinlikle uzman bir doktora giderek muayene olunması gerekir. 2. Düşük riski Gebe kadınlarda bazen vajinal akıntı ve bu akıntıya bağlı olarak lekelenme ya da kanamalar görülmesi, düşük belirtileri içerisinde ilk sıralarda yer alır. Bu kanama ve lekelenmelere ek olarak karın bölgesinde ağrı ve kramplar görülebilir. Bu karın ağrıları hafif, keskin ya da uzun süreli olabilir. Hatta sırt ya da kalça bölgelerine de yayılabilir. Şayet ağrı ve kanama beraber görülüyor ise, düşük yaşanma ihtimali yüksek olabilir. Halsizlik, ateş, sırt ağrıları, mide bulantı ve kusma sorunları, düşük riskinin diğer belirtileri arasında yer alır.

Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki; hamile olan her 4 kadından 1’inde bu tür kanama ya da lekelenmelerin görülmesi gayet doğaldır. Bu yüzden gebeliğin ilk 3 ayında kan ya da leke görürseniz, bu durum muhakkak düşük yaptığınız anlamına da gelmeyebilir. Bundan emin olmak adına vakit kaybı yaratmadan doktorunuza başvurmanızda fayda vardır. 3. Dış gebelik Dış gebelik sorunu, döllenmiş olan yumurtanın rahim içerisinde değil de rahim dışındaki bir yere yerleşme durumudur. En sık görüldüğü yerler de fallop tüpleri olur. Şayet bu sorun ilk 3 ayda fark edilmezse, bu durum annenin ölümü ile sonuçlanabilir. Karın ağrısı ve beraberinde vajinal kanamalar dış gebeliğin belirtilerindendir. Dış gebeliklerde aynı zamanda bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi de mümkün olmaz. Bu duruma acil bir müdahale yapılması gerekir. Bu durumlarda anne karnındaki bebek alınır. Dış gebelik için erken tanı konulursa, anne adayının üreme kapasitesinde ciddi zararlar oluşması önlenebilir. En önemlisi de dış gebeliğin sebep olacağı iç kanamalara bağlı olan anne ölümlerinin önüne geçilmesidir. Günümüz şartlarında erken tanı konulması; kanda gebelik testi yapılması ve sonografinin yaygınlaşması üzerine, bu tür olumsuzlukların önüne daha fazla geçilebilir. Tanı konulamayan bazı durumlarda, rahim içerisinden örnek alınabilir. Dış gebelik durumunda şayet erken tanı konulursa, cerrahi yöntem yapılmasına gerek kalmaksızın medikal yöntemler ile tedavi edilmesi de mümkün hale gelebilir.

İmplantasyon Belirtileri Nelerdir? İmplantasyon kanamalarında görülen en yaygın belirtileri aşağıda sıraladık; 1. Lekelenme Bu kanamalar, aynı zamanda lekelenme olarak da bilinir. Görülen bu lekelenme durumu, 7 ve 10 gün arasında sürer. Lekelenmeler pembe ya da kahverengi renklerde olur. Şayet belirtilen kanama renkleri dışında aksi bir lekelenme var ve sürekli devam ediyorsa, bu durumda uzman bir doktora gitmeniz gerekebilir. Lekelenmeler, bu yerleşme kanamalarının en belirgin olan özellikleri olarak ortaya çıkar. Bu tür lekelenmeler normaldir, herhangi tehdit edici bir özellik taşımaz. Bu sebeple endişelenmeniz gerekmez. 2. Kramp Kramp ve lekelenme genelde yumurtlamanın işaretlerindendir. İmplantasyon esnasında 1-2 gün krampların olması da yaygın olarak görülür. Bazı regl kramplarının aksine, orta ya da hafif şiddette ve alt karın bölgelerinde görülür. Regl kanamaları gibi şiddetli kramplar olmaz. Bu kramplar embriyonun gömülmesi esnasında rahim duvarlarındaki sürekli kasılmayla alakalıdır. Lakin uzun ve şiddetli süren kramplarınız varsa, bu durum bir sağlık sorununa da işaret edebilir. Böyle bir durumda doktorunuza görünmeniz en doğru olandır.

3. Yüksek vücut ısısı Diğer bir belirti de, kadınlarda meydana gelen vücut ısı değişimleri olabilir. Böyle bir durumda genellikle kadınların yüksek derede vücut ısıları oluşur. Lakin yüksek vücut ısısı çok uzun sürmez. Birkaç gün içerisinde vücut ısınız tekrar normal seviyesine döner. Vücut ısınızın artması genelde yumurtlama esnasında görülür. 4. Göğüste ortaya çıkan değişimler Yerleşme kanaması durumu ile beraber ortaya çıkan belirtilerinden biri de, göğüslerinizdeki değişikliklerdir. Bu bağlamda; göğüslerinizde şişkinlik, ağrı ve hassasiyetler meydana gelebilir. Kadınlık hormonunun seviyesinde görülen artma ile beraber, göğüslerde şişme ve sızlama eğilimleri olur. Bu yumurtlama olasılığının sonrasında göğüslerdeki hassasiyet durumu 7 gün boyunca hissedilebilir. Normal olan aylık döngü, yani regl dönemindeki göğüs ağrıları yalnızca bir ya da iki gün sürer. 5. İştahsızlık Diğer bir belirti ise, kişinin yemek düzeninde bozulmalar görülmesidir. Bu bağlamda, iştahsızlık problemi oluşabilir. Kişide yemeklere karşı olan bir koku hassaslığı ve keskin bir tat alma durumuna sebep olur. Bu kanama evresinde ve sonrasında da, kişi bazı gıdalara karşı bir antipati oluşturabilir.

6. Sık idrara çıkma Belirtiler içerisinde sık sık idrara çıkma sorunu da yer alır. Bu durum genelde hamile kadınların vücutlarının koryonik gonadotropin, yani HCG adı verilen gebelik hormonunu salgılamasına bağlı olarak oluşur. İdrara sıklıkla çıkma sorunu özellikle de geceleri kişiyi daha fazla etkiler. Böyle bir durumda sürekli olarak uyanmak zorunda kalabilirsiniz. 7. Sıcak basması Sıcak basması belirtisi diğer belirtilere göre daha az karşılaşılan bir durumdur. Bu sıcak basma sorunu, genelde 50 dakika gibi bir süre içerisinde gerçekleşir. Bu durumun sebebi ise, yumurta gömme esnasında hormon düzeylerinde görülen hızlı dalgalanmalar yüzünden tetiklenme olmasıdır. 8. Diğer Belirtiler İmplantasyon kanamalarında, diğerlerine oranla daha az sıklıkta görülebilen sorunlar ise aşağıda yer alır; Sabahları uyandığınız zaman meydana gelen rahatsızlıklar; genellikle baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklardır.

Bebek yüzünden metabolizmanın hızlanması sonucu yorgunluk meydana gelir.

Sivilce ve aknelerde artış görülür.

Gebelikte hormon artışına bağlı olarak kabızlık riski artar. İmplantasyon Tedavisi Nasıl Yapılır? Yerleşme kanamalarının tam anlamı ile teşhis edilebilmesi amacı ile, kadınlara hCG testleri yapılır. hCG hormonu aktif kanamalar sonrası daha fazla üretilen bir hormondur. Bu şekilde bir tanı konulmasının ardından tam anlamıyla tedaviye başlanabilir. Yerleşme kanamalarının gebelik durumuna herhangi olumsuz bir etki ve zararı bulunmaz. Embriyo rahim duvarına gömüldüğü gibi oluştuğundan dolayı, bu durum bebeğe de hiçbir şekilde zarar vermez. Böyle bir durumda kadınların karşılaşılabileceği tek problem, annenin gebe olduğunu geç fark etmesidir. Çünkü gebeliğin farkına varmayan anne adayı, uygun olmayan bazı ilaçları tüketebilir ve radyasyona da maruz kalabilme ihtimali olabilir. Bu da bebek için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu şekildeki bir durumda eğer şüpheye düşülmüşse, vakit kaybetmeden uzman bir doktora gitmeli ve bebeğinizin sağlık durumunu kontrol etmelisiniz. Bebeğinizin sağlık durumunun tehlikeye girmesine neden olan bir olumsuzluk olmuş ise, uzman heyetlerin de kararları ile gebeliğin sonlandırılması dahi gerekebilir.