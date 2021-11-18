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İmran Kılıç kimdir, nereli? İmran Kılıç kaç yaşında öldü?

18.11.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Bunun ardından İmran Kılıç hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İmran Kılıç'ın hayatını kaybettiğine dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden baş sağlığı paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

İmran Kılıç kimdir, nereli? İmran Kılıç kaç yaşında öldü?

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti. İmran Kılıç Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde eğitim aldı. İmran Kılıç birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yürüttü. Bakan Koca Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." İşte merak edilenler...

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

1957 Kahramanmaraş doğumlu İmran Kılıç 64 yaşında hayatını kaybetti. İmran Kılıç İlahiyatçı, müftü, siyaset adamı ve milletvekili. Kılıç ilkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da bu üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul’da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de yürüttü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Kılıç'ın yazı ve şiirleri birçok gazete, dergi ve sitelerde yayımlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katılım gösterdi.

Ak Parti'den 1 Kasım 2015'te 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.

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