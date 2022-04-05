İmsakiye 5 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat kaçta? 2022 Ramazan iftar saatleri!

5 Nisan imsakiye bilgisi! İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat kaçta? 2022 Ramazan iftar saatleri gündemde sorgulanıyor. Oruçlarını açmak için iftar saatini bekleyen Müslümanlar akşam ezanının kaçta okunacağını araştırıyor.
İstanbul iftar saati 19:39 olacak.
Ankara iftar saati 19:24 olacak.
İzmir iftar saati 19:45 olacak.
Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye
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