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İmsakiye 5 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat kaçta? 2022 Ramazan iftar saatleri!

05.04.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat kaçta? 5 Nisan imsakiye bilgisi arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 Ramazan iftar saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor. Oruçlarını tutanlar günlük olarak iftar saati bilgisini sorguluyor.

İmsakiye 5 Nisan: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat kaçta? 2022 Ramazan iftar saatleri!

5 Nisan imsakiye bilgisi! İstanbul, Ankara, İzmir iftar saat kaçta? 2022 Ramazan iftar saatleri gündemde sorgulanıyor. Oruçlarını açmak için iftar saatini bekleyen Müslümanlar akşam ezanının kaçta okunacağını araştırıyor.

5 NİSAN İMSAKİYE BİLGİLERİ!

İSTANBUL

İstanbul iftar saati 19:39 olacak.

ANKARA

Ankara iftar saati 19:24 olacak.

İZMİR

İzmir iftar saati 19:45 olacak.

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İFTAR SAATLERİ! Bugün sahur saat kaçta? İftar saat kaçta?

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye


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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir Ramazan
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