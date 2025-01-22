İmza günler önce atılmış! Yangın faciasında 'yetki' tartışması: Türkiye'nin aradığı yanıt bu belgede ortaya çıktı

76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında sorumlular için harekete geçildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Otelin denetleme yetkisiyle ilgili ortaya çıkan tartışmaya yanıt niteliğindeki belge ortaya çıktı.

BAKAN ERSOY: YETKİ İTFAİYEDE

Dün yangın yerine giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini söylemişti.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut." diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." diye konuşmuştu.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN: YETKİ BAKANLIKTA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını hatırlatan Özcan, "Bu oteli denetleme yetkisi ve görev Kültür ve Turizm Bakanlığına ait çünkü Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bu otel." diye konuşmuştu.

"2007'DEN BERİ BELEDİYE TARAFINDA RAPOR VERİLMEDİ"

Otelin müracaatı üzerine Bolu Belediyesi İtfaiyesinden verilen yangın yeterlilik belgesinin 22 Kasım 2007 tarihli olduğunu söyleyen Özcan, "Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya, 'Yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir." ifadesini kullanmıştı.

"BURASI BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL"

Bir gazetecinin, itfaiyeden oteli denetlemek için talepte bulunulup bulunulmadığı sorusuna Özcan, "Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Bizim yetki sahibi olduğumuz mücavir saha içerisinde de değil. Burası turizm alanı. Burada münhasıran yetkili olan Turizm Bakanlığı." yanıtını vermişti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 19 GÜN ÖNCE BELGE İMZALAMIŞ

Son olarak Grand Kartal Otel'de yer alması planlanan kafe için Bolu Belediyesine yapılan başvuru üzerine düzenlenen yangın güvenliği belgesi ortaya çıktı.

19 gün önce imzalanan belgede Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in adı yer alıyor.

Ayrıca Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilen belgede de tescil verildiği görüldü.