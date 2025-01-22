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Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 06:27
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Türkiye unutamayacağı bir feci olay yaşadı. Yarı yıl tatilinde çocuklarıyla beraber kayak yapmak isteyen Grand Kartal Oteli müşterileri gece çıkan yangında feci şekilde can verdi. 76 kişinin yaşamını yitirdiği olayda kahreden detaylar devam ediyor. Bir aileden 14 kişinin hayatı kaybettiği tespit edilirken aileden Zehra Sena Gültekin'in yangın sırasında helallik için annesini aradığı ortaya çıktı.

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.

ISTANBUL---YANGIN-ANINDA-ANNESINI-ARAYIP_527120_156060

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ VARDI

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

ISTANBUL---YANGIN-ANINDA-ANNESINI-ARAYIP_527132_156060

HEMEN ANNESİNİ ARADI

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'Yİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın kartalkaya kayak merkezi facia Grand Kartal Otel
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