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  4. İnanılmaz! 'Çöp ev' görenleri şoke etti... Ekipler 2 gün uğraştı

İnanılmaz! 'Çöp ev' görenleri şoke etti... Ekipler 2 gün uğraştı

18.04.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bir evden gelen kötü kokular şaşkına çeviren gerçeği ortaya çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine belediye ekiplerinin gittiği evden 4 kamyon çöp 2 günde çıkarıldı.

İnanılmaz! 'Çöp ev' görenleri şoke etti... Ekipler 2 gün uğraştı

Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurten Arzuman’ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, belediyeye şikayette bulunuldu. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arzuman'ın evinin çöp ev olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gün süren çalışmaları sonucunda Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı.

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DAHA ÖNCE DE 4 KEZ TEMİZLENDİ

Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi. (DHA)

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Aydın
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