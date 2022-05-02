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İnanılmaz! Otonom araç dünya hız rekoru kırdı

02.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milano Politeknik Üniversitesi'nden (Politecnico di Milano) bir ekip tarafından geliştirilen PoliMOVE adlı otonom otomobil, kendi alanında dünya hız rekoru kırdı. NASA'nın Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde piste çıkan PoliMOVE, yaklaşık 309,3 km/s hıza ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

İnanılmaz! Otonom araç dünya hız rekoru kırdı

Otonom araçların gelecekte daha çok kullanılacağı öngörüsünde bulunulurken, PoliMOVE adlı otomobil etkileyici bir hıza ulaşarak otonom araçlar konusunda yeni bir hız rekoru kırdı.

REKOR 309,KM/S HIZLA GELDİ!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Milano Politeknik Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen otonom araç PoliMOVE, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki piste çıktı. Yarış arabası, test sürüşü esnasında yaklaşık 309,3 km/s hıza ulaştı.

Böylece Roborace'ın yaklaşık 282,42 km/s hızla elde ettiği mevcut rekoru kırarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

"KENDİ KENDİNE GİDEN ARABALAR"

Halk arasında "kendi kendine giden arabalar" olarak da bilinen otonom araçlar etraflarındaki dünyayı tanımak için genellikle kameraların ve derinlik algılayıcı 'LiDAR' sensörlerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Ayrıca, yapay zeka gibi çeşitli türden yazılımların desteğini de unutmamak gerekiyor.

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla ise halihazırda otonom sürüşe destek veriyor.

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Çok yakında Apple gibi bazı şirketlerin de tamamen otonom araçlar üretmesi bekleniyor.

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