İnanılmaz saç kesimi 'yeni bir adama' dönüştürdü! Gören şaştı kaldı

Saç stilinizi değiştirmek kendinizi bambaşka bir insan gibi hissetmenizi sağlayabilir.

ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'mysterio.taperologist' adıyla tanınan Kanadalı bir berber basit düzeltmeler ile bir müşterisinin saçını baştan aşağı değiştirdiği için övgü aldı.

622 bini aşkın takipçisi olan sosyal medya fenomeni berber, iş yerinde kaydettiği etkileyici dönüşümleri düzenli olarak paylaşıyor. Son olarak paylaştığı değişim videosu ise gerçekten inanılmaz.

Paylaşımda berber, bir müşteriye şaşırtıcı bir saç kesimi yaptı. Önceki görünümünün tüm açılarını sergileyen adam, birkaç dakika sonra tamamen farklı göründü. Hafif yanlara doğru uzanan saçları ve kıvırcık üst kısmıyla dikkat çekti.

Ayrıca, nihai sonucu açıklamak için gözlüklerini de çıkarıyor. Video, yayınlandığından beri 38 bini aşkın beğeni ve yüzlerce yorum aldı.