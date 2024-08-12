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    4. İnanılmaz saç kesimi 'yeni bir adama' dönüştürdü! Gören şaştı kaldı

    İnanılmaz saç kesimi 'yeni bir adama' dönüştürdü! Gören şaştı kaldı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.08.2024 09:07
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    Kanadalı bir berber, bir müşterisine inanılmaz bir saç kesimi yaptı. Müşteriyi tamamen değiştiren bu saç kesim videosu TikTok'ta viral oldu. Müşteri adam, saçları kesildikten sonra sonra önceki saç stilinden tamamen farklı görünüyordu.

    İnanılmaz saç kesimi 'yeni bir adama' dönüştürdü! Gören şaştı kaldı

    Saç stilinizi değiştirmek kendinizi bambaşka bir insan gibi hissetmenizi sağlayabilir.

    ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

    Ekran görüntüsü 2024-08-12 085935

    Sosyal medya platformu TikTok'ta 'mysterio.taperologist' adıyla tanınan Kanadalı bir berber basit düzeltmeler ile bir müşterisinin saçını baştan aşağı değiştirdiği için övgü aldı.

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    622 bini aşkın takipçisi olan sosyal medya fenomeni berber, iş yerinde kaydettiği etkileyici dönüşümleri düzenli olarak paylaşıyor. Son olarak paylaştığı değişim videosu ise gerçekten inanılmaz.

    Ekran görüntüsü 2024-08-12 090037

    Paylaşımda berber, bir müşteriye şaşırtıcı bir saç kesimi yaptı. Önceki görünümünün tüm açılarını sergileyen adam, birkaç dakika sonra tamamen farklı göründü. Hafif yanlara doğru uzanan saçları ve kıvırcık üst kısmıyla dikkat çekti.

    Ekran görüntüsü 2024-08-12 090628

    Ayrıca, nihai sonucu açıklamak için gözlüklerini de çıkarıyor. Video, yayınlandığından beri 38 bini aşkın beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

    Ekran görüntüsü 2024-08-12 090610

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    saç kesimi değişim saç
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