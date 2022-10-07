İnanması güç ama gerçek: İçinde hasta ve sağlıkçı varken ambulansı kaçırdı! Kırmızı ışıktaki araçlara çarpıp devam etti ve...

Nevşehir'de film sahnelerini aratmayan korku dolu anlar yaşatan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde yaşanan olayda; Gülşehir’den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Akılalmaz ambulans kaçırma olayı ise bunun ardından yaşandı.

AMBULANSI İÇİNDEKİ HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ VARKEN KAÇIRDI

Tam bu sırada ambulansa binen M.S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı. Ambulansı kaçıran M.S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.

KONTEYNERE ÇARPARAK DURDU

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran M.S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından gözaltına alınan M.S., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S., mahkemece tedavi görmek üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaçırılan ambulans, trafikte seyir halindeyken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. (İHA)



