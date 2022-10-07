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Nevşehir'de hareketli saatler! Ambulansı kaçırdı, kimliği şaşkına çevirdi

07.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Devlet Hastanesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Şizofren hastası olduğu iddia edilen M.S., hastane önündeki ambulansı kaçırdı. İçerisinde bir sağlık çalışanı ve bir de hastanın bulunduğu ambulans, takip edilirken kaza yapınca yakalandı.

Nevşehir'de hareketli saatler! Ambulansı kaçırdı, kimliği şaşkına çevirdi

Hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan olay, saat 23.00 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi.

Gülşehir ilçesinden Nevşehir Devlet Hastanesi’ne hasta getiren şoför B.K., 50 AAC 336 plakalı ambulanstan hastayı indirmek istediği sırada sürücü koltuğuna oturan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen M.S., ambulansı kaçırdı. M.S., içinde bir sağlık çalışanı ve hastanın bulunduğu ambulansla yol almaya başladı.

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20 DAKİKA KAÇTI, 3 ARACA ÇARPTI

İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis, ambulansı takibe aldı. Yaklaşık 20 dakika süren takip sonucu M.S., 3 araca çarptıktan sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeye girerek, prefabrik binaya çarpıp durdu.

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M.S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansta bulunan sağlık çalışanı ve hasta ise Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir ambulans
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