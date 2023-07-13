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    4. İnatçı kireç lekeleri tarihe karışıyor! 2 malzeme ile kireçlenmiş musluklar ayna gibi olacak

    İnatçı kireç lekeleri tarihe karışıyor! 2 malzeme ile kireçlenmiş musluklar ayna gibi olacak

    13.07.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mutfak ve banyo musluklarında, duş başlıklarında oluşan kireçler çoğu insanın kabusu oluyor. İnatçı lekelerden biri olan kireç lekelerinden kurtulmak için kimyasal kireç sökücü kullanmak istemeyenlere doğal kireç sökücü tarif bulunuyor. İşte 2 malzeme ile muslukları ayna gibi parlatma yöntemi...

    Kireç lekeleri ne zor çıkan lekelerden biridir. Ev hanımlarının başına dert olan kireç lekeleri için internette doğal çözüm yolları araştırılıyor. Genellikle banyo ve lavabolarda sık sık rastlanılan kireç lekeleri metallerin üzerinde hoş görünmeyen görüntüye sebebiyet veriyor. Musluklardaki su lekelerinden, kireçten kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

    DOĞAL YÖNTEMLE KİREÇ LEKERİNİ SÖKÜP ATIN

    Kimyasal olan temizlik malzemelerini kullanmak istemeyen ev kadınları bu yöntemlere başvuruyor. Doğal temizlik ürünleri denilince ilk akla gelen ürünler ise karbonat ve limon olarak biliniyor.

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    Bu ikilinin karışımı sonrasında ortaya çıkan temizlik karışımı karşısında hiçbir leke duramıyor. Karbonat ve limonu karıştırmanız halinde kireçli olan bölgelere uygulayarak kireçlerden arındırabilirsiniz. Kireçlerin temizlenmesine ve uyguladığınız yüzeyin parlamasında katkı sağlayabilirsiniz.

    kireç

    KİREÇ NEDEN OLUŞUR?

    Musluk ve lavabolarda kireç oluşumu, suyun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin birleşerek tortu haline gelmesiyle gerçekleşir. Sert su kaynakları, yani kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan su kaynakları, bu oluşumu daha fazla teşvik eder.

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