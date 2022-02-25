İnce çoraplarınızı hiç bu şekilde denediniz mi? Çoraplarınızdan iddialı ve şık bir body yapmanız mümkün!

Her geçen gün değişen moda trendlerini yakından takip ediyor musunuz? Giyeceğiniz kıyafetleri kendiniz tasarlamayı seviyorsanız benzer parçalara onlarca para vermenize gerek yok. Ufak birkaç dokunuş ile ince çoraptan dönüştürdüğünüz bodyleri hem gündüz hem gece rahatlıkla kullanabileceksiniz. Üstelik kaçmış çoraplarınızı farklı modellerde ve renklerde bodyler tasarlamak için fırsat olarak kullanabilirsiniz. Peki, zevkinize uygun harika ve şık bodyler yaratmak için ne yapmalısınız?

BU MODEL KOMBİNLERİNİZİN KURTARICISI OLACAK

İster siyah ister daha canlı renklerdeki ince çoraplarınız ile aynı modelden birden fazla body yapabilirsiniz. Sadece beş dakikada sade ve modern bir görünüm elde edebilirsiniz.

MALZEMELER

İyi kesen bir makas

İnce çorap

NASIL YAPILIR?

Bu model için öncelikle çorabı düz bir şekilde zemine yerleştirin.

Ardından ağ kısmını boynunuzun geçeceği kadar kesmeniz gerekiyor. Ancak bodynizin bir çorap olduğunu unutmayın. Çünkü esneyen yapısıyla küçük bir kesimle bile omuzlarınıza oturacak.

Şimdi sıra kollarda. Bunun için çorabınızın bacak kısmını kol haline getirmeniz gerekiyor. Kusursuz bir kesim için çorabın iki tarafını birleştirin ve ayak parmaklarınıza denk gelen kısmı kesin.

Çorabın gerilen bir yapısı olduğundan dolayı kol kısmını kısa kesmemeye dikkat edin. Dilerseniz tüm adımlar bittikten sonra kol ve omuz kısmını yeniden şekillendirebilirsiniz.

Ha bir de unutmadan! Eğer daha çılgın bir stil oluşturmak isterseniz kol kısmına yaptığınız birkaç minik makas dokunuşu ile havanızı tamamen değiştirmek sizin elinizde.

GÖZLERİ ÜSTÜNÜZDE TOPLAMAYA HAZIR OLUN

Aynı malzemeler ile daha dikkat çekici bir model yapmaya ne dersiniz?

Çorabınızın sağ kısmını ağ hizasında olacak şekilde çapraz kesin.

Bu şekilde tek omuzlu bir body elde edeceksiniz.

Eğer boyun kısmı dar geliyorsa makas yardımıyla biraz daha genişletebilir veya düşük omuz haline de getirebilirsiniz.

Ardından kolunuzdaki çorabın ayak parmaklarınıza gelen kısmını kesin.

İlk aşamada kestiğiniz çorabın koluna da aynı işlemi uygulayın ve giyin.

İşte dolabınızdan eksik etmeyeceğiniz çorap bodyniz hazır!



