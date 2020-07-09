İnce gösteren kıyafetler: Göbeği olanlar nasıl giyinmeli?

İnce gösteren giysiler ya da göbek bölgesini ince gösteren kıyafet seçimi hemen hepimiz için önemli. Beslenme şekli, yetersiz egzersiz ve genetik yatkınlık nedeniyle zamanla göbek, kalça, basen, bacak, kol hatta sırtta fazlalıklar oluşabiliyor. İşte bu fazlalıklar, zaman zaman kötü hissettiriyor ve özgüvenimizi olumsuz etkiliyor. Kilo verelim, spor yapalım; tamam ama hemen şimdi, daha ince görünmek için yapabileceğimiz bir şeyler yok mu? Moda, aklımıza hep daha çok sanatsal bir kavram gibi geliyor. Oysa yemeğin kimya laboratuvarlarında mükkemlleştirilebildiği bu dünyada modanın da perspektif ve optik bilimi ile harmanlanıp göz yanılması konusunda uzmanlaşması olağan. Hatta çok trend…”perspektif - optik - göz yanılsaması” bunlar da ne ve moda ile ne ilgisi var? Biraz açalım… DAHA İNCE GÖRÜNMEK İÇİN İLLÜZYON YAPIN :) Antik Yunan’da “perspektif” adı verilen bir teknik bulundu. Bu teknik, gözden uzaklaşan nesnelerin daha küçük görünmesi, gözden uzaklaştıkça manzaranın daha renksiz görünmesi gibi temel bazı bilgileri irdeleyerek bu bilgilerle gözü nasıl nasıl yanıltabileceğimizi araştırıyordu. 16. yüzyılda Rönesans döneminde perspektif üzerine yeni çalışmalar yapıldı. Bu konu, öyle önemli araştırmalarla ilerledi ki, bugün fotoğraf makinesi, gözlük, dürbün, teleskop gibi pek çok teknolojiye onun sayesinde kavuştuk. Perspektifi iyi anlayıp doğru şekilde kullanarak bir nesneyi olduğundan farklı göstermek mümkün. Mesela bir insanı olduğundan uzun göstermek, olduğundan zayıf göstermek ya da fazlalıkları saklamak...İşte, bugünün moda uzmanları bunun üzerinde çalışıyorlar ve bize daha ince görünmenin ipuçlarını sunuyorlar. Peki, onlar neler yani daha zayıf gösteren ipuçları neler? En çok merak edilen de göbek bölgesini ince göstermek mümkün mü?

GÖBEK BÖLGESİNİ DAHA İNCE GÖSTERMEK İÇİN NE YAPMALI? Göbek bölgesini daha zayıf göstermek mümkün. Bu amaçla giyim tarzınıza ve iç çamaşırı seçimine dikkat etmelisiniz. Göbeği olduğundan daha az gösterebilir miyim; sorusuna yanıt arayanlara şunu söyleyebiliriz: Çamaşırınızın kesimi, seçtiğiniz kıyafetlerin kesimi, desenler, renkler ve kemer gib, aksesuarlar konusunda doğru seçimler yaparak, göbeğinizi olduğundan daha az gösterebilirsiniz. Peki, göbek kısmını ince gösteren giysiler ve diğer detaylar neler? Tek tak bakalım... GÖBEĞİ OLANLARA GÖRE KIYAFET SEÇİMİ TAVSİYELERİ Şu soruya yanıt arıyoruz; göbeği olan kadınlar nasıl giyinmeli? Bu bağlamda göbeği olanlara göre mayo seçimi / göbeği olanlar nasıl pantolon seçmeli / göbek bölgesi fazlalıkları olanlara göre elbise seçimi başlıklarıyla ilerleyelim… GÖBEĞİ OLANLARA GÖRE KORSE VE İÇ ÇAMAŞIRI SEÇİMİ Göbek bölgesi, en yumuşak yağlanmanın olduğu alandır. Vücutta en hızlı yağlanan ve en zor verilen kısım da maalesef burası. Eğer göbekten kilo almaya eğimli bir genetik yapınız varsa daha çok genç yaşlarda bu konuda egzersiz yapmanızı ve doğru beslenmenizi önermek zorundayız. Ama “olan oldu, şimdi nasıl giyinsem de göbeği kapatsam” diyenlere de modacılardan daha doğrusu moda uzmanlarından görüş aldık.

Göbek bölgesini kapatmanın ilk yolu, doğru çamaşır seçiminden geçiyor. Beli düşük ve çok sıkı alt çamaşırlar, bu kısmı iyice belirgin kılacaktır. Şamalır seçiminiz şöyle olmalı: -Beli yüksek -Göbeği tamamen kavrayan ve saran -Sıkı bir şeklinde göbeği toplayan ama rahatsız etmeyen -Eğer gün içinde rahat hisseecekseniz ya da özel bir gün için hazırlanıyorsanız korse de tercih edebiliriz. Göbeği saklayan korse modelleri ile fazlalıkların epeyce saklanabileceğini fark edeceksiniz. GÖBEĞİ OLANLARA GÖRE PANTOLON SEÇİMİ Göbek bölgesi fazlalıkları olanlar için en iyi giyim önerisi, elbise olmalıdır. Ancak her zaman da elbise giyilmiyor. Göbek kısmını saklayan pantolon seçiminde bunlara dikkat edin: -Beli yüksek pantolonlar tercih edin ama bunların sütüne uzun bir şey giyin. -Tam göbek çizgisindeki pantolonlar da iyi bir seçenek. Tam göbek çizginse denk gelen orta bel pantolonlar kalın kemerle desteklendiğinde hem dikkati kemere çekerek hem de çıkıntılı kısmı bastırarak size yardımcı olur. -Lacivert - siyah - acı kahve gibi koyu renklerden yana tercih yapın.

-Pantolonun üzerine göbek kısmını kapatacak geniş ve uzun tunikler giyin. -Göğüs bölgesinden itibaren genişleyen tunik seçme hatasına düşmeyin. Çünkü, bunlar göbeğinize çok daha fazla vurgu yapar. -Pantolon ile tunik arasında renk farkı olmasın. Mümkünse aynı renkte olsunlar. -Havuç ve şalvar tipi pantolonlar çok rahatmış gibi görünebilir ama bunlar kesinli çok ince ve uzun boylu kadınlara göredir. GÖBEĞİ OLANLARA GÖRE ELBİSE SEÇİMİ Göbeği saklayan elbise modelleri neler? Göbekli bayanlar için elbise seçimi de çok önemli. Peki, göbeği kapatan elbiseler hangileri? -Göbek çevresi geniş ve rahat olmalı -Kumaş yapısı yapışan saran dokuda olmamalı -Wrap elbiseler de ön kısımdaki kesim detayı ile göbeği kamufle edebilir. -Pelerin ya da hırkalarla yanlardan göbeği kamufle edebilirsiniz. Mevsim uygunsa elbise üstüne hırka - ceket - pelerin kullanın. -Unform elbise serek göbek hizasına da kemer takarak daha ince görünebilirsiniz. -Yazın bile elbise üstüne bele doğru inen yelekler giyerek göbeğin yandan görünümünü tamamen kamufle etmek mümkün.

-İri desenli ve açık renkli elbiseler yerine daha düz olanları ve koyu renklileri seçin. ZAYIF GÖRÜNMENİN İPUÇLARI VAR MI? İnce gösteren giysiler / ince gösteren desenler / ince gösteren renkler konu başlıklarını da açalım. Bakalım, zayıf gösteren renkler ve desenler hangileri… ZAYIF GÖSTEREN RENKLER Birbirinin aynı olan iki nesneden birini siyah diğerini beyaz yaptığınızda açık renkli olanın daha kalın göründüğünü hemen fark edersiniz. Koyu renkli nesnelerin alanı daha dar görünür. Bu, renklerin neden olduğu bir yanılsamadır. “Kilolu kadınlar hep siyah giysin” demiyoruz ama koyu renklerin avantajını kullanmanızı öneriyoruz. Özellikle lacivert, çok etkili bir çözüm sunar. ZAYIF GÖSTEREN DESENLER Koyu renkli ve tek renkli kumaşlar gardırobunuzun dominant ürünleri olmalı. Ancak dikine çizgiler, minik desenler de kullanılabilir. Mesela siyah üzerine beyaz puantiyeli bir pileli elbise hayal edin. Bu elbisenin puantiyelerinin omuza doğru büyüdüğünü bele doğru küçüldüğünü ve pilelerin basen altından başladığını düşünün. Bu elbisenin tam göbek çizgisine ince bir kemer eklediğimizde omuzları geniş - beli daha dar bir probil çıkar ortaya.