TP-Link'in yeni powerbank modeli: İnce gövdeli ve taşınabilir

TL-PB10000 powerbank’ta Li-Polimer pil yer alıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. Powerbank, siyah, şık bir kasaya sahip ve elde, çantada rahatlıkla taşınabiliyor. 10000mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. Örneğin, iPhone 8’i dört kez, Samsung Galaxy S9’u 2.4 kez, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebiliyor.

TL-PB10000 ile aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Powerbank’ın üzerinde 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in Akıllı Şarj teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.

Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.