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TP-Link'in yeni powerbank modeli: İnce gövdeli ve taşınabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

TP-Link yeni bir powerbank modelini Türkiye’de satışa sundu. TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli ve rahatlıkla her yere taşınabiliyor.

TP-Link'in yeni powerbank modeli: İnce gövdeli ve taşınabilir

TL-PB10000 powerbank’ta Li-Polimer pil yer alıyor. Bu sayede hem ince ve hafif bir yapı hem de güvenlik sağlanıyor. Powerbank, siyah, şık bir kasaya sahip ve elde, çantada rahatlıkla taşınabiliyor. 10000mAh kapasiteye sahip olan powerbank, tam dolu iken akıllı telefonları birkaç kez şarj edebiliyor. Örneğin, iPhone 8’i dört kez, Samsung Galaxy S9’u 2.4 kez, iPad Mini 4’ü ise 1.4 kez şarj edebiliyor.

TL-PB10000 ile aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Powerbank’ın üzerinde 2.1A güç çıkışına sahip iki adet akıllı şarj yuvası bulunuyor. TP-Link’in Akıllı Şarj teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Her iki şarj yuvası büyük ve küçük pilli cihazlara uygun gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede farklı cihazları güvenle şarj edebiliyor.

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Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2.1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4.8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.

TP-Link’in powerbank’ları güvenli ve sağlam olmalarıyla önplana çıkıyor. Yeni model powerbank da sertifikalı birçok güvenlik özelliğine sahip. Bu sayede hem powerbank hem de şarj ettiği cihazlar korunuyor. Kısa devre, yüksek volt, yüksek akım, yüksek şarj, aşırı şarj boşaltımı ve aşırı ısınma konularında güvenlik sertifikasına sahip olan powerbank ‘güvenilir güç’ sağlıyor.

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iOS, Android, Windows işletim sistemli akıllı cihazlar ile USB’den şarj olan pek çok cihazla uyumlu olan TL-PB10000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 18,9 USD.

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Anahtar Kelimeler:
Powerbank TP-LINK TL-PB10000

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