İnce telli saçlar için bakım önerileri! Hacim vermenin 8 yolu

İnce telli saçlara sahipseniz hacim vermenin saçın dolgun görünmesinin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın şekil alamayan saçlar sinirinizi bozar. Ancak işin püf noktalarını bilirseniz siz de saçlarınızın dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte ince telli saçlara sahip olan kadınların bilmesi gerekenler.
Zengin bir protein kaynağı olan jelatin, ince ve hasarlı saçları kalınlaştırmak ve güçlendirmek için bir saç maskesinin en iyi bileşenidir. Su, jelatin ve birkaç damla uçucu yağı karıştırıp saçınıza uygulayın ve masaj yapın. Birkaç dakika bekleyin ve soğuk suyla durulayın.
Yumurtalar, ince ve yağlı saçları güçlendirmek için gerekli olan protein, biyotin ve B12 vitamini bakımından zengindir. Saçınızı yumurta ile yıkama fikri ilk başta hoş gelmeyebilir, ancak bileşiklerinin faydaları ilk kullanımdan sonra bile sizi şaşırtacaktır. Biraz yumurta alın ve yoğurtla karıştırın. Karışımı saçınıza uygulayın ve bir saat kadar bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayabilir, mikrofiber bir havluyla kurutabilir ve sonuçların tadını çıkarabilirsiniz.
Saçınıza hacim vermenin en kolay yollarından biri, uyurken harekete geçebilir. Yatmadan hemen önce saçınızı yıkayın ve ıslak saçlarınızı topuz yapın. Bu şekilde saçlarınız bir gecede kurur ve ertesi sabah kalktığınızda ne kadar hacimli olduklarını görebilirsiniz.
Yapılan bir çalışmaya göre saç derisine masaj yapmak saçın hacmini artırıyor ve saçın uzamasının sağlıyor. Masaj kan dolaşımına yardımcı olur. Şampuanlamadan önce kafa derinize dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmayı deneyin. Bunu yaparken saçınıza birkaç damla hindistancevizi yağı damlatın.
İnce saçlara sahip olmak sadece saçınızın hacmini değil, aynı zamanda kırılmasını da etkiler. Güçlü ve sağlıklı saçlar istiyorsanız, kesinlikle diyetinize yeşillik ve meyve eklemelisiniz. Saçlarımızın sağlıklı büyümesi için demir, biyotin ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ispanak ve fasulye de dahil olmak üzere birçok sebze demir bakımından zengindir ve elbette meyveler de büyük vitamin kaynaklarıdır. Ayrıca, muz, yer fıstığı ve karnabahar biyotin içerir. Kalın saçlar için protein de gereklidir. Kepekli tahıllar ve soya fasulyesi büyük protein kaynaklarıdır.
Çok yaygın olmasa da, tıbbi bir durumun ince saç ve saç dökülmesinin arkasında olma olasılığı vardır. En yaygın ilişkili durumlar tiroid bozuklukları, vitamin veya demir eksikliği, anemi ve hormon problemleridir. Ayrıca genetik olan ve yirmili yaşlarınızda veya menopozdan sonra başlayabilen androjenik alopesi adı verilen bir durum da vardır. Bu yüzden check-up yaptırmak her zaman iyi bir başlangıç noktasıdır.
Saç maşası kullanmak yerine saçınıza bigudi yapın. 20 dakika ila yarım saat bekleyin saç spreyi ile şekillendirin.
Saçınıza hacim kazandırmak için kimyasal ürünlere ihtiyacınız yok. Doğal ürünler de işi çözebilir. Protein oranı yüksek olan avokado ve yumurtayı bal, zeytin yağı veya argan yağıyla karıştırın. Kuru veya ıslak saça uygulayıp 20 dakika bekletin.
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