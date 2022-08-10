İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

34 yaşındaki Londralı Zeba Ali, özel diş tedavisi için İstanbul’a geldi. Hollywood gülüşü yaptırmak için İstanbul’da bir diş kliniği ile anlaşan Ali’ye aynı zamanda dişlerine kaplama yapılması gerektiği bilgisi verildi.

Dişlerinin yanlışlıkla tıraş edildiğini iddia eden kadın, şu an yemek yiyemez hale geldi. Prosedürleri nedeniyle diş kliniğine güvendiğini söyleyen kadın, dişlerini tıraş edecekleri konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.

Kron kaplamaları takıldıktan sonra işlemi bırakan Zeba Ali, dişlerinin düzeltilmesi için başka dişçi aramaya başladı. Zeba Ali, altı ay sonra hassasiyetinin azalacağının kendisine söylendiğini iddia ediyor. Beş ay geçmesine rağmen herhangi bir iyileşme olmadığını belirtti.

PİŞMAN OLDU

Dayanılmaz ağrıları nedeniyle İngiltere’de dişçiye giden kadın, krom kaplamaların değişmesi gerektiğini öğrendi. Talihsiz kadın yaptığı açıklamada, "sağlıklı dişlerime kavuşmak için her şeyi verirdim" dedi.



